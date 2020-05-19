 Бразилія обігнала Росію за кількістю заражень COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

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Новини

Бразилія обігнала Росію за кількістю заражень COVID-19

У Бразилії зросла кількість заражень коронавірусом. Країна обігнала Росію і тепер посідає друге місце в світі за показником інфікувань COVID-19. Жертвами коронавірусної хвороби в Бразилії стали понад 21 тисяча людей.

Реанімаційне відділення лікарні у місті Сан-Паулу в Бразилії

Реанімаційне відділення лікарні у місті Сан-Паулу в Бразилії

У Бразилії у п'ятницю, 22 травня, офіційна кількість інфікованих коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19, збільшилася до 330 890 осіб. Таким чином Бразилія обігнала Росію (326 488 зареєстрованих інфекцій) і вийшла на друге місце у світі серед країн за кількістю заражень. Про це свідчать дані міністерства охорони здоров'я Бразилії, передає інформагенція AFP.

За останню добу в Бразилії зафіксували 20 803 заражень, а кількість померлих перевищила тисячу людей. Це вже втретє за останні чотири дні, коли кількість жертв COVID-19 у Бразилії перевищує тисячу. Всього в країні офіційно зареєстровано 21 048 смертей через ускладнення, викликані коронавірусом.

Нагадаємо, що президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше порівнював новий коронавірус із "маленьким грипом" і засуджував "істерику" навколо нього.

На першому місці за кількістю заражень у світі перебувають США, де офіційно налічується більше 1,6 мільйона інфікувань та 95921 жертва, свідчать дані Університету імені Джонса Хопкінса.

Тим часом, у Китаї повідомили, що вперше з початку пандемії у країні не зафіксували жодного випадку інфікування COVID-19.

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