Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні

Європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни, заявив в інтерв'ю діловому виданню Financial Times (FT), опублікованому у понеділок, 9 травня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним", - сказав дипломат. Як приклад, він навів ситуацію із замороженими в США активами Центробанку Афганістану. У лютому цього року мільярди доларів було вилучено для потенційної допомоги жертвам тероризму та гуманітарної допомоги народу Афганістану. "Було б логічно розглянути аналогічні дії з резервами Росії, - зазначив Боррель. - У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима, але не можна з російськими". Європейські країни поки що не робили жодних кроків у цьому напрямку, зазначає FT.

Політичне питання

На думку міністерки фінансів США Джанет Єллен, до питання про можливе використання російських грошей для відновлення України не можна ставитися легковажно, оскільки це потребує зміни американського законодавства і робити це можна лише "у координації із союзниками", пише FT.

Жозеп Боррель наголосив, що питання оплати відбудови України - одне з ключових на порядку денному. Для цього буде потрібна "неймовірна сума грошей", а основний тягар при цьому ляже на країни Євросоюзу. Суми, зібрані на конференціях донорів, - це крапля в морі, тому що відновлення України коштуватиме сотні мільярдів євро, сказав Боррель.

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Президент США Джо Байден раніше запропонував продати активи російських мільярдерів та використати вторговані гроші, нагадує FT. Цю ідею минулого тижня підтримав і президент Європейської ради Шарль Мішель. Наразі, пише видання, чиновники Єврокомісії вивчають юридичні способи реалізувати її.

Сотні мільярдів на відновлення України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль приблизно оцінювали вартість відновлення української економіки та інфраструктури після російського вторгнення у 600 мільярдів доларів. Перший заступник голови мінекономіки України Денис Кудін розповідав, що Київ разом із західними партнерами вже розробляє механізм використання для цих цілей 415 мільярдів доларів із заморожених активів російського Центробанку.

До війни Росія накопичила рекордні 643 мільярди доларів США як золотовалютні резерви ЦБ. За оцінками західних аналітиків, у рамках санкцій за вторгнення в Україну було заморожено близько двох третин цієї суми. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов говорив, що заморожено близько 300 мільярдів доларів.