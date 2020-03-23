Боротьба з коронавірусом: хто і яких заходів вживає у Європі

Італія

Обмеження діють до 3 квітня, але можуть бути продовжені і до 31 липня

9 березня влада Італії оголосила загальнонаціональний карантин. 60 мільйонів жителів країни повинні залишатися вдома. Школи, університети і всі підприємства, робота яких не є життєво необхідною, зачинені. Працювати можуть лише супермаркети, банки, аптеки й поштові відділення. Поїздки в межах Італії були заборонені, за винятком випадків, пов'язаних зі здоров'ям або невідкладними справами.

Людям в Італії дозволяється залишати помешкання тільки за певних обставин, у тому числі: спортивні тренування неподалік від помешкання, купівля продуктів або похід до лікаря. Кожен повинен мати при собі роздруковану пояснювальну записку із зазначенням причини свого перебування на вулиці на випадок перевірки поліцією. Порушникам загрожує штраф від 400 до 3000 євро або до трьох місяців ув'язнення.

Іспанія

Обмеження діють до 11 квітня

14 березня іспанський уряд оголосив надзвичайний стан, що обмежує вільне пересування понад 46 мільйонів осіб. У країні не працюють магазини, школи, готелі та туристичні об'єкти. Іспанія також закрила свої кордони з сусідами-членами ЄС.

Жителям дозволено залишати свої домівки лише для походу в аптеки або продуктові магазини. До того ж, заборонені заняття спортом на свіжому повітрі. Дозволено хіба що вигулювати собак. Забезпечують дотримання режиму ізоляції сотні тисяч поліцейських і військових, що патрулюють вулиці.

Франція

Обмеження діють до 1 квітня, але, найімовірніше, будуть подовжені

17 березня французький уряд оголосив суворий загальнонаціональний карантин. Заборонені всі громадські збори. Припинена робота магазинів і ринків. Закрити виші, школи і дитсадки. Через пандемію жителям країни дозволили виходити на вулицю тільки на роботу чи в лікарню, а також для купівлі товарів першої необхідності й ліків.

Займатися спортом дозволено лише один раз на день, не довше однієї години і лише неподалік від дому. При цьому робити вправи в групі не можна. Сімейні прогулянки дозволені, але лише в межах 1 кілометра від помешкання. Також дозволено вигул собак - так само не довше однієї години. Кожен повинен мати при собі документ, у якому вказана мета виходу з дому, а власники собак ще й час, коли вони вийшли.

Контролюють дотримання обмежень майже 100 тисяч співробітників поліції. За порушення громадянам загрожують штрафи в розмірі від 135 до 3700 євро. Злісним порушникам загрожує ув'язнення терміном до шести місяців.

Німеччина

Обмеження діють до 6 квітня

На відміну від багатьох інших європейських країн, у більшості регіонів Німеччини влада суттєво не обмежувала пересування людей. Натомість тут вирішили запровадити жорсткі заходи соціального дистанціювання, спільно узгоджені федеральною владою та урядами земель.

Школи по всій країні зачинені до завершення великодніх канікул, які, залежно від регіну, триватимуть до 13-24 квітня. Ресторани та інші заклади харчування, що не мають опції доставки їжі, закриті. До категорії закладів, що не є життєво необхідними і повинні припинити роботу, внесли також перукарні та тату-салони.

Збиратися в групи понад двох осіб заборонено. Виняток - члени родини та ті, хто проживає разом. Спортивні вправи на свіжому повітрі дозволені за умови дотримання дистанції не менше півтора метри.

Єдиними землями, які запровадили більш жорсткі заходи, стали Баварія та Саар. Мешканцям цих федеральних земель залишати своє помешкання дозволено лише з поважних причин. До них належать, зокрема, робота, похід до супермаркету, відвідання лікаря та аптеки, допомога іншим, відвідання партнера чи партнерки, а також заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі. Утім, останнє дозволено лише наодинці або разом з тим, з ким мешкає людина.

Великобританія

Обмеження діють до 13 квітня, але будуть переглянуті

23 березня британський уряд жорстко обмежив свободу пересування британців. Упродовж трьох наступних тижнів жителі Великобританії мають залишатися вдома, за винятком походів за продуктами харчування та товарів першої необхідності, дороги на роботу або до лікаря та заняття спортом. У своєму телевізійному зверненні прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив британців, що вони мають утримуватися від зустрічей з друзями або членами сім'ї, які не живуть під одним дахом із ними.

Контролювати дотримання британцями накладених обмежень має поліція, водночас наявність документу, де обґрунтовано вихід на вулицю, поки що не вимагається.

Австрія

Обмеження діють до 13 квітня

16 березня Австрія також наклала обмеження на свободу пересування всередині країни. Накладено заборону на відвідування громадських місць, за винятком, приміром, аптек, продуктових магазинів і банкоматів. Заборонено збиратися групами понад п'ятеро осіб. Усі спортивні майданчики зачинені, але людям дозволено бігати або гуляти на вулиці з тими, хто живе з ними в одному помешканні.

Також зачинені ресторани, бари й кафе. Працюють лише продуктові супермаркети й служби доставки їжі. Тим, хто не дотримується цих правил, загрожує штраф у розмірі до 3600 євро.

Крім того, Австрія закрила кордони із сусідніми Італією та Швейцарією і суттєво скоротила обсяги залізничних та повітряних пасажирських перевезень.

Бельгія

Обмеження діють до 5 квітня, ймовірне подовження до восьми тижнів чи довше

Бельгія пішла на загальнонаціональний карантин з 18 березня. Закордонні поїздки заборонені щонайменше до 5 квітня. 11,4 мільйона жителів країни приписано залишатися вдома й за можливості уникати контактів із зовнішнім світом. Виходити з дому дозволяється лише щоб відвідати лікаря, купити їжу або допомогти іншим. Вулиці патрулює поліція. Тим, хто збирається в парках або інших громадських місцях, загрожують штрафи. Водночас дозволені нетривалі прогулянки й заняття спортом на свіжому повітрі.

Португалія

Обмеження діють до 2 квітня

Президент Португалії оголосив надзвичайний стан 19 березня. Таке сталося вперше від часу повалення диктатури в країні 1976 року. Уряду дозволили залучати до охорони правопорядку військових, втручатися в економіку, наприклад, встановлювати ціни на товари першої необхідності чи залучати приватні та державні компанії до виробництва стратегічно важливих товарів тощо.

Інфіковані особи повинні перебувати на обов'язковому карантині. Громадян, які перебувають у "групі ризику", просять залишатися вдома і виходити на вулицю лише за "виняткових обставин".

Крім того, всі мають працювати з дому, якщо це хоч якось можливо. У країні надалі працюють банки, аптеки і продовольчі магазини. Усі розважальні заходи й будь-що, що викликає велике скупчення людей, скасовано або заборонено.

Ресторанам та іншим закладам громадського харчування було рекомендовано закритися й переключитися на режим доставки.

Україна

Обмеження діють до 24 квітня, але терміни можуть бути переглянуті

З середини березня в Україні діє карантинний режим. Зачинені навчальні заклади, працівники більшості установ, організацій, приватних компаній переведені на дистанційний режим роботи. Не працюють торгівельно-розважальні центри, театри і кінотеатри, ресторани, спортзали тощо. Припинені залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення, роботу громадського транспорту обмежено. Зокрема, в Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро. З 24 березня заборонений виліт пасажирів з України з метою туризму. З 25 березня працювє лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Громадян закликають залишатися вдома на самоізоляції, але жорстких заборон щодо виходу з помешкання поки що ухвалено не було.

Охорону громадської безпеки і порядку покладено на поліцію а Національну гвардію.