Карантин у Франції: за порушення оштрафовані майже п'ять тисяч людей

Французька поліція у середу, 18 березня, виписала майже п'ять тисяч штрафів за порушення обмежень, запроваджених у країні через поширення коронавірусу. Як повідомлялось, через пандемію жителям країни дозволили виходити на вулицю тільки з професійних або медичних причин, а також для купівлі товарів першої необхідності і ліків. Люди мають мати при собі документ, в якому вказана мета виходу з дому.

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, за порушення цих норм вже були оштрафовані 4 955 осіб. "Вчора штраф становив 35 євро, а відсьогодні - 135 євро, він може піднятися до 375 євро. Це повинно бути фактором, який стримує людей", - сказав він.

Китай надав Франції медичні маски

Тим часом Китай надіслав до Франції мільйон захисних масок та медичних рукавичок для боротьби з поширенням коронавірусу, повідомив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан. Перший літак з захисними засобами вже прибув, другий очікується у четвер.

У лютому Франція відправила до Китаю гуманітарний вантаж вагою 17 тонн з медичним обладнанням для боротьби з коронавірусом.

За даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, станом на вечір 18 березня у Франції зафіксовано 9 134 випадки зараження. Померли від захворювання COVID-19 264 людини.