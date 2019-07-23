 Борис Джонсон став новим прем′єром Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

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Новини

Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії

Британська королева Єлизавета ІІ доручила очільнику Консервативної партії Борису Джонсону сформувати новий уряд. Перед цим прем'єрка Тереза Мей та ще кілька міністрів пішли у відставку.

Королева Єлизавета ІІ призначила Бориса Джонсона новим прем'єром

Королева Єлизавета ІІ призначила Бориса Джонсона новим прем'єром

Новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон, відомий своєю жорсткою позицією щодо Brexit, став новим прем'єр-міністром Великобританії. Королева Великобританії Єлизавета ІІ у середу, 24 липня, доручила Джонсону сформувати новий уряд, повідомляє агенція dpa. Джонсон вже пообіцяв забезпечити вихід Великобританії зі складу ЄС до 31 жовтня без "жодних "якщо" чи "але".

Перед цим королева Елизавета ІІ у Букінгемському палаці прийняла відставку прем'єр-міністерки Терези Мей. Під час прощальної промови Мей побажала своєму наступнику успіхів. "Я бажаю Борису Джонсону та його уряду всіляких успіхів на місяці та роки наперед", - заявила Мей. При цьому вона висловила сподівання, що ці успіхи будуть успіхами Великобританії та що їх буде багато.

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Колишній мер Лондона, екс-глава МЗС Великобританії, автор скандальних заяв і євроскептик Борис Джонсон змінює Терезу Мей на посаді голови Консерваторів і прем'єр-міністра. Що про нього відомо і чого варто очікувати? (23.07.2019)

У другому турі голосування Борис Джонсон набрав більше голосів, ніж міністр закордонних справ Джеремі Хант. Очікується, що невдовзі Джонсон отримає посаду прем'єр-міністра Великобританії. (23.07.2019)

Незадовго до відставки Мей зі своїх посад пішли кілька міністрів її уряду, зокрема міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр юстиції Девід Гок та міністр з питань міжнародної співпраці Рорі Стюарт.

Нагадаємо, напередодні Консервативна партія Великобританії обрала ексглаву МЗС своїм новим лідером. Глава правлячої британської партії традиційно стає прем'єр-міністром королівства. Крім Джонсона, на цей пост після п'яти турів голосування в Палаті громад британського парламенту претендував також чинний міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант.

Борис Джонсон є переконаним прихильником виходу Великобританії зі складу Євросоюзу - в тому числі так званого жорсткого Brexit без укладення угоди з Брюсселем. Спочатку Великобританія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не затвердила угоду щодо Brexit, погоджену урядом з Брюсселем. У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем’єрміністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем’єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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