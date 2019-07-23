Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії

Новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон, відомий своєю жорсткою позицією щодо Brexit, став новим прем'єр-міністром Великобританії. Королева Великобританії Єлизавета ІІ у середу, 24 липня, доручила Джонсону сформувати новий уряд, повідомляє агенція dpa. Джонсон вже пообіцяв забезпечити вихід Великобританії зі складу ЄС до 31 жовтня без "жодних "якщо" чи "але".

Перед цим королева Елизавета ІІ у Букінгемському палаці прийняла відставку прем'єр-міністерки Терези Мей. Під час прощальної промови Мей побажала своєму наступнику успіхів. "Я бажаю Борису Джонсону та його уряду всіляких успіхів на місяці та роки наперед", - заявила Мей. При цьому вона висловила сподівання, що ці успіхи будуть успіхами Великобританії та що їх буде багато.

Незадовго до відставки Мей зі своїх посад пішли кілька міністрів її уряду, зокрема міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр юстиції Девід Гок та міністр з питань міжнародної співпраці Рорі Стюарт.

Нагадаємо, напередодні Консервативна партія Великобританії обрала ексглаву МЗС своїм новим лідером. Глава правлячої британської партії традиційно стає прем'єр-міністром королівства. Крім Джонсона, на цей пост після п'яти турів голосування в Палаті громад британського парламенту претендував також чинний міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант.

Борис Джонсон є переконаним прихильником виходу Великобританії зі складу Євросоюзу - в тому числі так званого жорсткого Brexit без укладення угоди з Брюсселем. Спочатку Великобританія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не затвердила угоду щодо Brexit, погоджену урядом з Брюсселем. У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня.