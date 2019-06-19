 Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

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Новини

Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді

Новий британський прем'єр Борис Джонсон здійснив низку кадрових перестановок у своєму уряді. Зокрема, МЗС країни очолив колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб, а міністром фінансів став ексглава МВС Саджид Джавід.

прем'єр-міністр великобританії борис джонсон

Кадрові перестановки в уряді Борис Джонсон зробив у перший день прем'єрства

Новопризначений прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у середу, 24 липня, здійснив низку кадрових призначень у свій уряд. Так, міністром закордонних справ став ексміністр з питань Brexit Домінік Рааб, який є твердим прихильником виходу країни зі складу Євросоюзу, повідомляє агенція AP. При цьому міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі в уряді Терези Мей зберіг за собою це крісло й під керівництвом Джонсона.

На посаду міністра фінансів - одну з найважливіших у британському уряді - призначений Саджид Джавід, який до цього був міністром внутрішніх справ. Тепер він відповідатиме за видатки та економічну політику в уряді нового прем'єра. Міністерство внутрішніх справ натомість очолила Пріті Пател, яка раніше працювала в уряді Мей міністеркою з питань міжнародного розвитку.

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Новий глава британського уряду обіцяє, що Brexit відбудеться у будь-якому разі в заплановані терміни, навіть без угоди з ЄС. Проте Борис Джонсон хоче домовитись про "кращу" угоду без контролю на ірландському кордоні. (24.07.2019)

Новий прем'єр Великобританії Борис Джонсон хоче, аби країна вийшла з ЄС 31 жовтня, чого б це не коштувало. У Брюсселі поки що вичікують. Там вважають, що слово за Борисом Джонсоном. (24.07.2019)

Британським міністерством оборони тепер керуватиме колишній міністр з питань безпеки Бен Уоллес, а ексміністр охорони навколишнього середовища Майкл Гоув став канцлером герцогства Ланкастер - посади в британському уряді, яка не має чітко окреслених посадових обов'язків.

Окрім того, міністеркою торгівлі стала Елізабет Трасс, міністеркою охорони довкілля призначено Терезу Вільєрс, міністерство освіти очолив Гевін Вільямсон, міністеркою культури призначена Нікі Морган, міністеркою у справах бізнесу - Андреа Ледсом, а міністр охорони здоров'я в уряді Мей Метью Генкок зберіг свою посаду і в новому кабінеті.

Нагадаємо, раніше цього дня британська королева Єлизавета ІІ офіційно призначила Бориса Джонсона, який є затятим прихильником виходу Великобританії з Євросоюзу, новим прем'єром країни. Перед цим Тереза Мей склала з себе повноваження очільниці уряду. Разом з нею у відставку подали також кілька інших міністрів її уряду, зокрема міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр юстиції Девід Гок, глава МЗС Джеремі Хант та міністр з питань міжнародної співпраці Рорі Стюарт.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем’єрміністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем’єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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