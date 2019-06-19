Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді

Новопризначений прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у середу, 24 липня, здійснив низку кадрових призначень у свій уряд. Так, міністром закордонних справ став ексміністр з питань Brexit Домінік Рааб, який є твердим прихильником виходу країни зі складу Євросоюзу, повідомляє агенція AP. При цьому міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі в уряді Терези Мей зберіг за собою це крісло й під керівництвом Джонсона.

На посаду міністра фінансів - одну з найважливіших у британському уряді - призначений Саджид Джавід, який до цього був міністром внутрішніх справ. Тепер він відповідатиме за видатки та економічну політику в уряді нового прем'єра. Міністерство внутрішніх справ натомість очолила Пріті Пател, яка раніше працювала в уряді Мей міністеркою з питань міжнародного розвитку.

Британським міністерством оборони тепер керуватиме колишній міністр з питань безпеки Бен Уоллес, а ексміністр охорони навколишнього середовища Майкл Гоув став канцлером герцогства Ланкастер - посади в британському уряді, яка не має чітко окреслених посадових обов'язків.

Окрім того, міністеркою торгівлі стала Елізабет Трасс, міністеркою охорони довкілля призначено Терезу Вільєрс, міністерство освіти очолив Гевін Вільямсон, міністеркою культури призначена Нікі Морган, міністеркою у справах бізнесу - Андреа Ледсом, а міністр охорони здоров'я в уряді Мей Метью Генкок зберіг свою посаду і в новому кабінеті.

Нагадаємо, раніше цього дня британська королева Єлизавета ІІ офіційно призначила Бориса Джонсона, який є затятим прихильником виходу Великобританії з Євросоюзу, новим прем'єром країни. Перед цим Тереза Мей склала з себе повноваження очільниці уряду. Разом з нею у відставку подали також кілька інших міністрів її уряду, зокрема міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр юстиції Девід Гок, глава МЗС Джеремі Хант та міністр з питань міжнародної співпраці Рорі Стюарт.