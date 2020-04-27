 Борис Джонсон знову став батьком: наречена народила хлопчика | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2020

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Новини

Борис Джонсон знову став батьком: наречена народила хлопчика

Наречена Бориса Джонсона Керрі Сімондс народила хлопчика в лондонській лікарні. Мати і дитина почуваються добре. Нещодавно Керрі Сімондс та Борис Джонсон одужали після інфікування новим коронавірусом.

Прем'єр-міністр Великобританії Бориса Джонсона із нареченою Керрі Сімондс

Прем'єр-міністр Великобританії Бориса Джонсона із нареченою Керрі Сімондс

Наречена прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Керрі Сімондс вранці у середу, 29 квітня, народила хлопчика. Про це повідомив речник Джонсона, передає агенція новин Reuters.

За словами речника, "мати і дитина почуваються добре". Як зауважує Reuters, Сімондс народила раніше запланованого терміну - народження дитини очікували на початку літа. Прем'єр та його наречена подякували "за чудову роботу" лікарям, які приймали пологи.

Нагадаємо, 27 квітня Джонсон повернувся до виконання обов'язків прем'єр-міністра після того, як одужав від коронавірусної хвороби COVID-19. Джонсона внаслідок погіршення стану його здоров'я госпіталізували до лікарні, де він декілька днів провів у відділі інтенсивної терапії. Вагітна на той час Керрі Сімондс також інфікувалася новим коронавірусом, але швидко одужала.

Пара проживає разом у резиденції прем'єр-міністра Великобританії на Даунінг-Стріт з моменту, коли Джонсон очолив уряд. У лютому Сімондс і Джонсон оголосили, що очікують на появу першої спільної дитини та збираються одружитися.

Раніше Джонсон був одружений із Маріною Вілер, у пари народилися четверо дітей. У вересні 2018 року Джонсон та Вілер оголосили, що розійшлися після 25 років подружнього життя, а в лютому 2020 року пара офіційно розлучилася.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

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    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Бориса Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії

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