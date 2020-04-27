Борис Джонсон знову став батьком: наречена народила хлопчика

Наречена прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Керрі Сімондс вранці у середу, 29 квітня, народила хлопчика. Про це повідомив речник Джонсона, передає агенція новин Reuters.

За словами речника, "мати і дитина почуваються добре". Як зауважує Reuters, Сімондс народила раніше запланованого терміну - народження дитини очікували на початку літа. Прем'єр та його наречена подякували "за чудову роботу" лікарям, які приймали пологи.

Нагадаємо, 27 квітня Джонсон повернувся до виконання обов'язків прем'єр-міністра після того, як одужав від коронавірусної хвороби COVID-19. Джонсона внаслідок погіршення стану його здоров'я госпіталізували до лікарні, де він декілька днів провів у відділі інтенсивної терапії. Вагітна на той час Керрі Сімондс також інфікувалася новим коронавірусом, але швидко одужала.

Пара проживає разом у резиденції прем'єр-міністра Великобританії на Даунінг-Стріт з моменту, коли Джонсон очолив уряд. У лютому Сімондс і Джонсон оголосили, що очікують на появу першої спільної дитини та збираються одружитися.

Раніше Джонсон був одружений із Маріною Вілер, у пари народилися четверо дітей. У вересні 2018 року Джонсон та Вілер оголосили, що розійшлися після 25 років подружнього життя, а в лютому 2020 року пара офіційно розлучилася.