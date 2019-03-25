Болтон: США не потерплять втручання іноземних військових у Венесуелі

США жорстко розкритикували присутність російських військових у Венесуелі. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон попередив, що Вашингтон не стане терпіти втручання іноземних військових в справи Західної півкулі. "Сполучені Штати не потерплять втручання ворожих іноземних збройних сил в досягнення країнами Західної півкулі загальних цілей демократії, безпеки і верховенства права", - написав він у Twitter у вівторок, 26 березня, додавши, що "венесуельські військові повинні підтримати народ Венесуели".

Радник Дональда Трампа підкреслив, що Сполучені Штати посилають до Венесуели продовольство і ліки, а не "ядерні бомбардувальники і загони спецпризначення для підтримки корумпованого диктатора". Він зазначив, що "Росія повинна працювати з міжнародним співтовариством" заради підтримки народу Венесуели.

За словами Болтона, глава Венесуели Ніколас Мадуро втратив підтримку народу країни, тому покладається на підтримку Куби і Росії, щоб "узурпувати демократію і репресувати невинних цивільних осіб". Мадуро "стає ще більш безрозсудним і ще більше ізолює себе", заявив Болтон.

Раніше представник венесуельської влади пояснив, що російські військовослужбовці прилетіли в Каракас в рамках "військового співробітництва двох союзників". За інформацією ЗМІ, в Венесуелу були доставлені до сотні російських військових і близько 35 тонн вантажу. Напередодні держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію "припинити неконструктивну поведінку" у Венесуелі.

У лютому армія Венесуели була приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США. Президент США Дональд Трамп пригрозив венесуельським військовим важкими наслідками в тому випадку, якщо вони продовжать підтримувати главу Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Якщо ви зважитеся на цей шлях, ви не уникнете відповідальності, не знайдете легкого виходу і не зможете врятуватися, ви втратите все", - заявив глава Білого дому.

Венесуела вже близько двох місяців переживає найгострішу політичну кризу. 22 січня - відразу після вступу Ніколаса Мадуро на посаду глави держави на другий термін - в країні почалися масові акції протесту. Наступного дня голова опозиційного Мадуро парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його в якості легітимного лідера.