 Болтон: США не потерплять втручання іноземних військових у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

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Новини

Болтон: США не потерплять втручання іноземних військових у Венесуелі

Радник Трампа з нацбезпеки жорстко прокоментував повідомлення про приліт до Венесуели російських військових. Джон Болтон закликав Москву співпрацювати з міжнародним співтовариством.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

США жорстко розкритикували присутність російських військових у Венесуелі. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон попередив, що Вашингтон не стане терпіти втручання іноземних військових в справи Західної півкулі. "Сполучені Штати не потерплять втручання ворожих іноземних збройних сил в досягнення країнами Західної півкулі загальних цілей демократії, безпеки і верховенства права", - написав він у Twitter у вівторок, 26 березня, додавши, що "венесуельські військові повинні підтримати народ Венесуели".

Радник Дональда Трампа підкреслив, що Сполучені Штати посилають до Венесуели продовольство і ліки, а не "ядерні бомбардувальники і загони спецпризначення для підтримки корумпованого диктатора". Він зазначив, що "Росія повинна працювати з міжнародним співтовариством" заради підтримки народу Венесуели.

За словами Болтона, глава Венесуели Ніколас Мадуро втратив підтримку народу країни, тому покладається на підтримку Куби і Росії, щоб "узурпувати демократію і репресувати невинних цивільних осіб". Мадуро "стає ще більш безрозсудним і ще більше ізолює себе", заявив Болтон.

Раніше представник венесуельської влади пояснив, що російські військовослужбовці прилетіли в Каракас в рамках "військового співробітництва двох союзників". За інформацією ЗМІ, в Венесуелу були доставлені до сотні російських військових і близько 35 тонн вантажу. Напередодні держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію "припинити неконструктивну поведінку" у Венесуелі.

У лютому армія Венесуели була приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США. Президент США Дональд Трамп пригрозив венесуельським військовим важкими наслідками в тому випадку, якщо вони продовжать підтримувати главу Венесуели Ніколаса Мадуро.

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Із закликом "припинити неконструктивну поведінку" в Венесуелі до Росії звернувся державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. (25.03.2019)

Російські військовослужбовці прибули в Каракас, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії, заявив високопоставлений венесуельський чиновник. (25.03.2019)

"Якщо ви зважитеся на цей шлях, ви не уникнете відповідальності, не знайдете легкого виходу і не зможете врятуватися, ви втратите все", - заявив глава Білого дому.

Венесуела вже близько двох місяців переживає найгострішу політичну кризу. 22 січня - відразу після вступу Ніколаса Мадуро на посаду глави держави на другий термін - в країні почалися масові акції протесту. Наступного дня голова опозиційного Мадуро парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його в якості легітимного лідера.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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