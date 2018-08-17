 Болтон - Патрушеву: США не терпітимуть втручання РФ у вибори до Конгресу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

Болтон - Патрушеву: США не терпітимуть втручання РФ у вибори до Конгресу

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив секретарю Радбезу РФ Миколі Патрушеву, що США не терпітимуть втручання у цьогорічні вибори до Конгресу США.

Джон Болтон

Джон Болтон (фото з архіву)

Сполучені Штати не терпітимуть російського втручання в цьогорічні вибори до Конгресу. Про це у четвер, 23 серпня, заявив радник з питань національної безпеки президента США Дональда Трама Джон Болтон. Це попередження він озвучив під час розмови з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим у Женеві.

 

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"Я дав зрозуміти, що ми не станемо терпіти втручання (у вибори. - Ред.) 2018 року та що ми підготувалися вжити необхідних кроків, щоб запобігти цьому", - сказав Болтон, слова якого наводить агенція новин Reuters. Зараз США зосереджені на тому, щоб події 2016 року не повторилися. "Не буде жодних нових санкцій, якщо не буде подальшого втручання", - запевнив радник президента США, якого цитує агенція новин AP.

За словами Болтона, коли він вранці четверга, під час першої зустрічі з Патрушевим порушив питання втручання у вибори в 2016 році, то росіяни відреагували на це з "кам'яними обличчями" та ніяк не відповіли.

Саме розбіжності в поглядах щодо теми російського втручання в американські вибори перешкодили ухваленню спільної заяви за підсумками зустрічі Болтона та Патрушева.

За словами російської сторони, Патрушев з Болтоном обговорили ситуацію в Сирії та Україні, питання ядерного нерозповсюдження, зокрема стосовно КНДР, ядерну угоду з Іраном. Про це у Радбезі РФ повідомили "Інтерфаксу".

Нагадаємо, днями компанія Microsoft заявила, що "будь-хто" у США, незалежно від політичних переконань, є потенційною ціллю атак російських хакерів.

Як відомо, у листопаді цього року в США мають відбутися вибори до Конгресу. Громадяни обиратимуть увесь склад Палати представників та третину Сенату.

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