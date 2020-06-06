 Болсонару погрожує виходом Бразилії з ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2020

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Новини

Болсонару погрожує виходом Бразилії з ВООЗ

Президент Бразилії Жаір Болсонару погрожує виходом своєї країни з ВООЗ за прикладом США. "Нам не потрібні люди ззовні, які б давали нам поради щодо здоров'я", - заявив Болсонару.

Президент Бразилії Жаір Болсонару погрожує виходом своєї країни з ВООЗ

Президент Бразилії Жаір Болсонару погрожує виходом своєї країни з ВООЗ

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що його країна може розірвати відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я слідом за аналогічним рішенням президента США Дональда Трампа.

"США вже вийшли. Або ВООЗ працює без будь-яких ідеологічних упереджень, або ми виходимо", - заявив Болсонару в ефірі телеканалу CNN Brasil у п'ятницю ввечері, 5 червня. Президент Бразилії додав, що "нам не потрібні люди ззовні, які б давали нам поради щодо здоров'я".

Бразилія припинила виплачувати внески до ВООЗ ще у 2019 році. З того часу країна заборгувала 33 мільйони доларів організації, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Бразилія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн у світі. Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, країна є другою у світі за кількістю інфікованих осіб. Всього у Бразилії офіційно зареєстровано майже 615 тисяч інфікованих. Її випереджають лише США. Жертвами COVID-19 у Бразилії стали більше 34 тисяч людей.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ВООЗ відмовилася провести потрібні реформи, і Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією. Він додав, що у виникненні пандемії коронавірусу варто звинувачувати владу Китаю і ВООЗ.

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