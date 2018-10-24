Бойовики ІД вбили в Сирії близько 40 повстанців - спостерігачі

Бойовики "Ісламської держави" (ІД) вбили 41-го представника "Демократичних сил Сирії" (SDF) - військового альянсу сирійської опозиції, який підтримують Сполучені Штати. Про це у суботу, 27 жовтня, повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує агентство AFP.

За даними спостерігачів, бійці SDF намагаються витіснити джихадистів з міста Хаджин поблизу сирійсько-іракського кордону. Увечері в п'ятницю, 26 жовтня, ісламісти використали терористів-смертників проти загонів SDF.

Операцію з наступу на місто Хаджин з метою витіснення звідти ісламістів підрозділи SDF розпочали у вересні. З повітря їх підтримують сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США.

У Сирії майже повністю зачистили територію від бойовиків "Ісламської держави". Однак, окремі групи ісламістів залишилися в малонаселених районах поблизу кордону з Іраком. Курдсько-арабські "Демократичні сили Сирії" призупинили операцію проти ІД через наступ Туреччини на півночі Сирії, однак у травні оголосили про поновлення бойових дій проти ісламістів у провінції Дейр-ез-Зор.