 Бойовики ІД вбили в Сирії близько 40 повстанців - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2018

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Новини

Бойовики ІД вбили в Сирії близько 40 повстанців - спостерігачі

Внаслідок атак терористів-смертників "Ісламської держави" неподалік іракського кордону в Сирії загинули понад 40 бійців альянсу "Демократичні сили Сирії".

Бійці Демократичних сил Сирії поблизу Ракки (архівне фото)

Бійці "Демократичних сил Сирії" поблизу Ракки (архівне фото)

Бойовики "Ісламської держави" (ІД) вбили 41-го представника "Демократичних сил Сирії" (SDF) - військового альянсу сирійської опозиції, який підтримують Сполучені Штати. Про це у суботу, 27 жовтня, повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує агентство AFP.

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За даними спостерігачів, бійці SDF намагаються витіснити джихадистів з міста Хаджин поблизу сирійсько-іракського кордону. Увечері в п'ятницю, 26 жовтня, ісламісти використали терористів-смертників проти загонів SDF.

Операцію з наступу на місто Хаджин з метою витіснення звідти ісламістів підрозділи SDF розпочали у вересні. З повітря їх підтримують сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США.

У Сирії майже повністю зачистили територію від бойовиків "Ісламської держави". Однак, окремі групи ісламістів залишилися в малонаселених районах поблизу кордону з Іраком. Курдсько-арабські "Демократичні сили Сирії" призупинили операцію проти ІД через наступ Туреччини на півночі Сирії, однак у травні оголосили про поновлення бойових дій проти ісламістів у провінції Дейр-ез-Зор.

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