 Близько 20 людей зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту у Японії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

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Новини

Близько 20 людей зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту у Японії

Потужний зсув ґрунту в місті Атамі зруйнував декілька будинків. Рятувальники шукають близько 20 осіб, зниклих безвісти.

Наслідки зсуву ґрунту в японському місті Атамі

Наслідки зсуву ґрунту в японському місті Атамі

Внаслідок масштабного зсуву ґрунту в японському місті Атамі у префектурі Сідзуока, розташованому приблизно за сто кілометрів на південному заході від столиці Японії Токіо, безвісти зникли близько 20 осіб. Про це в суботу, 3 липня, повідомила медіакорпорація Японії NHK.

На телевізійних кадрах з місця подій видно, як потоки ґрунту накривають окремі будівлі. Щонайменше декілька будинків було повністю зруйновано, повідомляє інформаційне агентство dpa. Зазначається, що рятувальні служби зараз шукають зниклих безвісти. Також, за даними японської енергетичної компанії Tokyo Electric Power (TEPCO), понад 2800 будинків залишилися без електропостачання.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга до кінця дня проведе урядове засідання, під час якого обговорять ситуацію та заходи для подолання наслідків стихійного лиха.

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Через зсув ґрунту в Атамі повністю зруйновано декілька будинків

Через зсув ґрунту в Атамі повністю зруйновано декілька будинків

Причина зсуву - дощі через зміну клімату

Трагедія сталася на тлі потужних злив, які випали на тихоокеанському узбережжі країни. При цьому, зазначає dpa, саме через збільшення опадів внаслідок зміни клімату подібні природні катастрофи почали відбуватися частіше.

Так, згідно з офіційними даними, за останні 10 років в Японії фіксували в середньому близько 1,5 тисяч зсувів ґрунту щороку. Це майже вдвічі більше, ніж за попереднє десятиріччя.

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Потужні пориви вітру разом з сильними опадами та спричиненими цим повенями призвели до щонайменше 31 смерті. Ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. ЗМІ повідомляють про близько 190 поранених.

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