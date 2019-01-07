Благодійні організації наголошують на рекордному числі біженців у світі

Число біженців у всьому світі в 2018 році сягнуло рекордного показника в 70 мільйонів людей. Ще ніколи з часу завершення Другої світової війни не було стільки людей, які б втікали від воєн, конфліктів та переслідування. Про це у неділю, 18 серпня, напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, зазначили в організації UNO-Flüchtlingshilfe, що є німецьким партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Організація посилається на дані УВКБ ООН. Серед причин виникнення потоків біженців сьогодні - не лише війни та переслідування, а й наслідки зміни клімату, зазначили в організації, повідомляє агентство dpa.

Благодійна організація SOS Children's Villages цього дня також наголосили, що в 2018 році було вбито або поранено близько 12 тисяч дітей, тисячі були викрадені та залучені до бойових дій, ще сотні тисяч змушені були пережити тяжкі психологічні травми. Найбільше дітей вбито чи поранено в Афганістані (3062), Сирії (1854) та Ємені. В організації зазначили, що реальні цифри жертв, які не охоплені статистикою, є значно вищими.

У Всесвітній день гуманітарної допомоги 19 серпня вшановують тих, хто допомагає людям у біді. Лише для УВКБ ООН у всьому світі працюють близько 16 тисяч людей у 134 країнах, 90 відсотків з них - у кризових зонах та в безпосередньому контакті з біженцями.

Нагадаємо, що за підсумком першого півріччя 2019 року Сирія залишалася країною, де зафіксовано найібльшу кількість загиблих представників гуманітарних організацій у світі. З початку цього року там під час надання гуманітарної допомоги було вбито 18 осіб. Ці дані були оприлюднені 14 серпня у звіті міжнародної гуманітарної організації CARE. Таким чином, Сирія вже втретє поспіль очолює трагічний список у звіті організації.

Загалом за перші шість місяців року під час виконання гуманітарних місій у світі загинули 57 людей: окрім 18-ти в Сирії, ще семеро - в Афганістані, по п'ять - у Демократичній Республіці Конго, Ємені та Центральоафриканській Республіці, троє - в Нігерії.