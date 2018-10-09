Берлін і Лондон розійшлися в оцінках "ракетного" рішення Трампа

Федеральний уряд Німеччини засудив рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вихід з Договору про РСМД, який обмежує виробництво ракет середньої та меншої дальності. Це "згубне рішення", написав у Twitter в неділю, 21 жовтня, статс-міністр МЗС Німеччини Нільс Аннен (Niels Annen) та пообіцяв подальші зусилля Берліна задля ядерного роззброєння.

Він заклика Росію дотримуватися своїх зобов'язань , що випливають з договору. Аннен вважає, що Європа повинна запобігти новому нарощуванню арсеналу ракет середньої дальності.

Своєю чергою міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав позицію очільника Білого дому. Він покладає провину на Росію, яка перетворила договір про РСМД на "посміховисько". "Це Росія його порушила, і це Росії треба привести себе до ладу", - наводить його слова видання Financial Times.

Вашингтон, нагадаємо, звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.