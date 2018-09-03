 Берлін: Смерть Захарченка не має вплинути на Мінський процес | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2018

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Новини

Берлін: Смерть Захарченка не має вплинути на Мінський процес

Попри загибель ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка, переговори у рамках Мінського процесу мають тривати. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт


Смерть ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченкане має вплинути на мінські угоди та продовження переговорного процесу, заявив у понеділок, 3 вересня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Ми закликаємо всі сторони до подальшої конструктивної участі в переговорах, як у тристоронній контактній групі, так і в нормандському форматі... Справді важливо уникнути зараз ескалації", - йдеться у його заяві.

За словами Зайберта, федеральний уряд Німеччини, канцлерка та міністр закордонних справ надалі братимуть участь у мирному процесі. 

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Росія тимчасово призупинила участь у переговорах після смерті Захарченка. Втім, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 3 вересня заявив, що виконання мінських домовленостей залишається єдиним способом врегулювати конфлікт на Донбасі. "Ми готові до компромісів у будь-якому конфлікті, в будь-якій кризі, де Російська Федерація так чи інакше бере участь у зусиллях з його врегулювання - чи то Сирія, чи то українське врегулювання, де ми зіграли вирішальну роль у випрацюванні мінських домовленостей, котрі залишаються єдиним шляхом подолання кризи на Сході України", - цитує Лаврова "Інтерфакс".

Нагадаємо, що "глава" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко 31 серпня отримав смертельне поранення внаслідок вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. Представники російської влади заявили, що за цією смертю стоїть Київ. В Україні натомість вважають, що замах організували конкуренти Захарченка в середовищі бойовиків або російські спецслужби.

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Вбивство Захарченка: коротке життя проросійських сепаратистів (03.09.2018)

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