Берлін: Смерть Захарченка не має вплинути на Мінський процес



Смерть ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченкане має вплинути на мінські угоди та продовження переговорного процесу, заявив у понеділок, 3 вересня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Ми закликаємо всі сторони до подальшої конструктивної участі в переговорах, як у тристоронній контактній групі, так і в нормандському форматі... Справді важливо уникнути зараз ескалації", - йдеться у його заяві.

За словами Зайберта, федеральний уряд Німеччини, канцлерка та міністр закордонних справ надалі братимуть участь у мирному процесі.

Росія тимчасово призупинила участь у переговорах після смерті Захарченка. Втім, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 3 вересня заявив, що виконання мінських домовленостей залишається єдиним способом врегулювати конфлікт на Донбасі. "Ми готові до компромісів у будь-якому конфлікті, в будь-якій кризі, де Російська Федерація так чи інакше бере участь у зусиллях з його врегулювання - чи то Сирія, чи то українське врегулювання, де ми зіграли вирішальну роль у випрацюванні мінських домовленостей, котрі залишаються єдиним шляхом подолання кризи на Сході України", - цитує Лаврова "Інтерфакс".

Нагадаємо, що "глава" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко 31 серпня отримав смертельне поранення внаслідок вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. Представники російської влади заявили, що за цією смертю стоїть Київ. В Україні натомість вважають, що замах організували конкуренти Захарченка в середовищі бойовиків або російські спецслужби.