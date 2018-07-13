 Берлін закликав США та Росію до подальших переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Берлін закликав США та Росію до подальших переговорів

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Сполучені Штати Америки та Росія мають продовжити обговорювати питання Сирії, України та озброєння.

Очільник німецького МЗС закликав РФ та США продовжувати переговори

Очільник німецького МЗС закликав РФ та США продовжувати переговори

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликав США та Росію продовжити переговори після саміту президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна. "Важливо, щоб США та Росія говорили одне з одним. Ми не можемо дозволити тиші між Москвою та Вашингтоном щодо Сирії, України, контролю над озброєнням та його скороченням", - заявив Маас у вівторок, 17 липня, німецькій групі видань Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

За його словами, діалог є важливим для міжнародних відносин. "Але для цього потрібна надійність, послідовність і напружена робота", - додав міністр.

DW.COM

Республіканці та демократи гостро критикують Трампа за те, що він не засудив імовірне втручання Росії у президентські вибори у США та не протистояв Путіну. (16.07.2018)

Президенти США та Росії на спільній прес-конференції згадали серед іншого про Україну та, зокрема, Крим. За словами Путіна, позиція Трампа щодо незаконного "приєднання" півострова відома. У Росії - "інша позиція". (16.07.2018)

Тема контролю над озброєнням полягає в тому, що Росія та США мають працювати конструктивно та виконувати умови чинних домовленостей. "Зараз якмога скоріше необхідні практичні кроки, щоб зробити більше, ніж просто зобов'язання про співробітництво", - зазначив Маас.

Нагадаємо, що Дональд Трамп та Володимир Путін зустрілись у Гельсінки 16 липня. Вони обговорили двосторонні відносини двох країн, тему втручання Росії в вибори у США, ситуацію навколо виходу США з ядерної угоди з Іраном та розвиток економічних відносин між США та Росією. Ситуацію в Україні, яка також була предметом обговорення, Путін назвав "внутрішньоукраїнською кризою". Щодо ситуації в Сирії вони обговорили можливу співпрацю військових двох держав та подолання гумантіарної кризи у близькосхідній країні.  

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)  

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