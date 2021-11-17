Берлін відповів критикам розмови Меркель з Лукашенком

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) вважає, що для врегулювання драматичної ситуації на кордоні Польщі та Білорусі, в якій страждають тисячі людей, "має сенс говорити і з тими, хто в Мінську може змінити ситуацію. Навіть якщо йдеться про правителя, легітимність якого Німеччина, як й інші європейські країни, не визнає". Таким чином він відреагував на критику телефонної розмови виконувачки обов'язків канцлера Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляє кореспондент DW, у середу, 17 листопада Зайберт пояснив: Меркель дзвонила до Мінська, "щоб знайти гуманітарні рішення; наприклад, щоб забезпечити доступ до мігрантів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR)". За словами представника уряду ФРН, "UNHCR готове підключитися, і ми бачимо, що перша допомога почала надходити на місце".

Крім того, зазначив Зайберт, позиції Брюсселя і Берліна в цій ситуації збігаються - включно з питаннями про санкції щодо Мінська, який несе відповідальність за наплив мігрантів. Меркель "погодила цей дзвінок із Європейською комісією і попередньо повідомила важливих партнерів у регіоні", зазначив представник уряду. "Запевняю вас: якщо канцлерка робить подібні дзвінки, вона, зрозуміло, представляє у них відомі європейські позиції", - наголосив Зайберт.

ЄС не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі

Варшава критикує Меркель та Макрона

Польська влада розкритикувала посередницькі зусилля Анґели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона у зв'язку із ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС. Прес-секретар уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшаву слід було попередити про розмову між Меркель та Лукашенком, а також про дзвінок Еммануеля Макрона російському президенту Володимиру Путіну. За його словами, сам факт розмови між Берліном та Мінськом в певному сенсі легітимізує білоруського правителя, якого ЄС не визнає президентом Білорусі.

Аналогічну думку висловив депутат фракції Зелених та член комітету Бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур (Omid Nouripour), який напередодні назвав переговори Меркель із Лукашенком "жахливим сигналом". Критика переговорів пролунала і від голови комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марка Міхкельсона.

Розмова на рівних?

Анґела Меркель та Олександр Лукашенко, згідно повідомлення німецького уряду, в понеділок обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, зокрема необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям, які перебувають там. Водночас білоруське інформаційне агентство БелТА повідомляло, що Лукашенко вніс свої пропозиції щодо врегулювання кризи на білорусько-польському кордоні, які Меркель має обговорити з членами Євросоюзу.

Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн із Олександром Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів та, відповідно, главою білоруської держави.