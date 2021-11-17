 Берлін відповів критикам розмови Меркель з Лукашенком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Берлін відповів критикам розмови Меркель з Лукашенком

На думку представника уряду ФРН, у поточній ситуації можна говорити і з нелегітимним правителем.

Офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт

Офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) вважає, що для врегулювання драматичної ситуації на кордоні Польщі та Білорусі, в якій страждають тисячі людей, "має сенс говорити і з тими, хто в Мінську може змінити ситуацію. Навіть якщо йдеться про правителя, легітимність якого Німеччина, як й інші європейські країни, не визнає". Таким чином він відреагував на критику телефонної розмови виконувачки обов'язків канцлера Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляє кореспондент DW, у середу, 17 листопада Зайберт пояснив: Меркель дзвонила до Мінська, "щоб знайти гуманітарні рішення; наприклад, щоб забезпечити доступ до мігрантів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR)". За словами представника уряду ФРН, "UNHCR готове підключитися, і ми бачимо, що перша допомога почала надходити на місце".

Крім того, зазначив Зайберт, позиції Брюсселя і Берліна в цій ситуації збігаються - включно з питаннями про санкції щодо Мінська, який несе відповідальність за наплив мігрантів. Меркель "погодила цей дзвінок із Європейською комісією і попередньо повідомила важливих партнерів у регіоні", зазначив представник уряду. "Запевняю вас: якщо канцлерка робить подібні дзвінки, вона, зрозуміло, представляє у них відомі європейські позиції", - наголосив Зайберт.

ЄС не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі

ЄС не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі

Варшава критикує Меркель та Макрона

Польська влада розкритикувала посередницькі зусилля Анґели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона у зв'язку із ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС. Прес-секретар уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшаву слід було попередити про розмову між Меркель та Лукашенком, а також про дзвінок Еммануеля Макрона російському президенту Володимиру Путіну. За його словами, сам факт розмови між Берліном та Мінськом в певному сенсі легітимізує білоруського правителя, якого ЄС не визнає президентом Білорусі.

Аналогічну думку висловив депутат фракції Зелених та член комітету Бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур (Omid Nouripour), який напередодні назвав переговори Меркель із Лукашенком "жахливим сигналом". Критика переговорів пролунала і від голови комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марка Міхкельсона.

Розмова на рівних?

Анґела Меркель та Олександр Лукашенко, згідно повідомлення німецького уряду, в понеділок обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, зокрема необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям, які перебувають там. Водночас білоруське  інформаційне агентство БелТА повідомляло, що Лукашенко вніс свої пропозиції щодо врегулювання кризи на білорусько-польському кордоні, які Меркель має обговорити з членами Євросоюзу.

Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн із Олександром Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів та, відповідно, главою білоруської держави.

Дивитись відео 02:08

Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021)

Реклама

Докладно

Спільні навчання військових ЄС

Що варто знати про Стратегічний компас Євросоюзу

DW про документ, за допомогою якого ЄС хоче стати більш помітним гравцем у питаннях глобальної політики безпеки.  

Скріншот PressFreedomX30 - першого NFT-токена медіакомпанії DW

DW виставила на аукціон NFT-токени на підтримку свободи ЗМІ

Чи можна розповідати про нові розробки у сфері фінансових технологій і водночас збирати гроші на благодійність?  