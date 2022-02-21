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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безпритульні".
Безпритульними називають людей, які не мають житла й вимушені жити на вулиці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
У мережі поширюється флешмоб з хештегом #у_мене_дворняжка. Його мета - привернути увагу людей до безпритульних тварин і до гідного поводження з ними. Адже часто на вулиці опиняються тварини, яких викинули недобросовісні господарі.
Унаслідок пандемії на вулицях українських міст побільшало людей без роботи й даху над головою. Лише у Києві 280 зареєстрованих і кілька тисяч неофіційних безпритульних. Як виживають безхатченки цієї холодної зими? Репортаж DW.
Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Туреччина: турки африканського походження скаржаться на рабство. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.
У Польщі тонни небезпечного сміття часів Другої світової отруюють Балтійське море. Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії. Сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії. Чому у Фінляндії немає безпритульних. Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.
У той час як багато українців їдуть на заробітки до Польщі, безробітні поляки їдуть у пошуках кращого життя до Німеччини. Втім багато з них опиняються на задвірках життя і стають безпритульними. Як вирішують цю проблему?