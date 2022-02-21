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Безпритульні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безпритульні".

Безпритульними називають людей, які не мають житла й вимушені жити на вулиці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - Європа у фокусі (відео)

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Міні-будиночки для безпритульних у Німеччині (17.02.2022) 17.02.2022

Усього три квадратних метри житлової площі можуть повністю змінити життя людини, коли вона - безпритульна. Саме тому благодійний проєкт Little Home у Німеччині надає міні-контейнери під житло для безхатьків.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
В Україні посилять покарання за жорстоке поводження з тваринами

В Україні посилять покарання за жорстоке поводження з тваринами 16.07.2021

Закон забороняє утримувати тварин людям, яких штрафували або судили за жорстоке поводження. Собак та інших домашніх тварин потрібно обов'язково вигулювати на повідку, а собак небезпечних порід - ще у наморднику.

"У мене дворняжка": флешмоб не про тварин, а про людяність (07.04.2021) 07.04.2021

У мережі поширюється флешмоб з хештегом #у_мене_дворняжка. Його мета - привернути увагу людей до безпритульних тварин і до гідного поводження з ними. Адже часто на вулиці опиняються тварини, яких викинули недобросовісні господарі.

Як готелі Берліна відкривають двері для безпритульних

Як готелі Берліна відкривають двері для безпритульних 18.02.2021

Через пандемію COVID-19 місць у притулках не вистачає. У Берліні безхатченки можуть переночувати у готелях. Для декого це стає поворотним моментом у житті.
Як безпритульні виживають у мороз і пандемію (відео)

Як безпритульні виживають у мороз і пандемію (відео) 11.02.2021

На вулицях українських міст побільшало людей без роботи й даху над головою. Лише у Києві 280 зареєстрованих і кілька тисяч неофіційних безпритульних. Як виживають безхатченки цієї холодної зими? Репортаж DW.

Безпритульне життя: як безхатченки виживають у мороз і пандемію (11.02.2021) 11.02.2021

Унаслідок пандемії на вулицях українських міст побільшало людей без роботи й даху над головою. Лише у Києві 280 зареєстрованих і кілька тисяч неофіційних безпритульних. Як виживають безхатченки цієї холодної зими? Репортаж DW.
Як німці утримують собак (відео)

Як німці утримують собак (відео) 25.08.2020

У Німеччині власників собак хочуть зобов'язати двічі на день виходити з ними на прогулянку тривалістю в одну годину. Утримання собак тут дуже регламентоване - податки, страховки, іспити… Дивіться "Відкривай Німеччину"!

Як іноземці "провідують" чорнобильських безпритульних собак (17.06.2020) 17.06.2020

Чорнобильські безпритульні собаки стали зірками інтернету. Волонтери у зоні відчуження проводять віртуальні тури для іноземних туристів, щоб показати життя тварин. За виручені гроші купують їжу для тварин.

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (30.12.2019) 30.12.2019

Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Туреччина: турки африканського походження скаржаться на рабство. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.
Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - Європа у фокусі (відео)

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (відео) 30.12.2019

Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.
Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео)

Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео) 04.09.2019

Котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії, сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії, чому у Фінляндії немає безпритульних, а також інші теми.

Друга світова досі вбиває: небезпека на дні Балтійського моря - "Європа у фокусі" (02.09.2019) 02.09.2019

У Польщі тонни небезпечного сміття часів Другої світової отруюють Балтійське море. Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії. Сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії. Чому у Фінляндії немає безпритульних. Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.
Як безпритульних Берліна відправляють додому у Східну Європу (відео)

Як безпритульних Берліна відправляють додому у Східну Європу (відео) 17.12.2018

У той час як багато українців їдуть на заробітки до Польщі, безробітні поляки їдуть у пошуках кращого життя до Німеччини. Втім багато з них опиняються на задвірках життя і стають безпритульними. Як вирішують цю проблему?
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