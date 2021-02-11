 Як безпритульні виживають у мороз і пандемію (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Як безпритульні виживають у мороз і пандемію (відео)

На вулицях українських міст побільшало людей без роботи й даху над головою. Лише у Києві 280 зареєстрованих і кілька тисяч неофіційних безпритульних. Як виживають безхатченки цієї холодної зими? Репортаж DW.

Волонтери з благодійних та релігійних організацій намагаються зігріти безпритульних, роздаючи чай, каву та бульйон

Волонтери з благодійних та релігійних організацій намагаються зігріти безпритульних, роздаючи чай, каву та бульйон

Підземні переходи на вокзалі та в метро для багатьох безхатченків - одне з небагатьох доступних місць порятунку від морозів і вдень, і вночі. Навіть якщо в Києві, за офіційним даними, відкриті понад 30 пунктів обігріву, а в кожному районі працюють будинки соціальної допомоги. Дивіться репортаж DW:


 

DW.COM

Як вижити на мінімальну пенсію в Україні (відео)

48 гривень на день. На таку суму можуть розраховувати українські пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію 1435 гривень на місяць. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.  

Маріупольський Макаренко: як пастор врятував тисячі вуличних дітей (відео)

Пастор Геннадій Мохненко у Маріуполі став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі прихисток знайшли тисячі неповнолітніх. DW відвідала "маріупольського Макаренка". #LocalHeroes  

Без ліків та їжі: хто подбає про самотніх з груп ризику під час епідемії (відео)

Через посилення карантину соціальні служби Києва фактично падають з ніг: допомоги потребують майже всі люди понад 65 років, яким не рекомендують виходити з дому. Як їм отримати ліки та продукти?  

Як безпритульних Берліна відправляють додому у Східну Європу (відео)

У той час як багато українців їдуть на заробітки до Польщі, безробітні поляки їдуть у пошуках кращого життя до Німеччини. Втім багато з них опиняються на задвірках життя і стають безпритульними. Як вирішують цю проблему?  

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео)

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам?  

Також за темою

Безпритульне життя: як безхатченки виживають у мороз і пандемію (11.02.2021) 11.02.2021

Унаслідок пандемії на вулицях українських міст побільшало людей без роботи й даху над головою. Лише у Києві 280 зареєстрованих і кілька тисяч неофіційних безпритульних. Як виживають безхатченки цієї холодної зими? Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Волонтери з благодійних та релігійних організацій намагаються зігріти безпритульних, роздаючи чай, каву та бульйон

Безпритульне життя (відео)

Як виживають безхатченки цієї холодної зими? Репортаж DW.  

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити?

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Та чи можливо відмовитися від них?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  