Як безпритульні виживають у мороз і пандемію (відео)

Як безпритульних Берліна відправляють додому у Східну Європу (відео)

У той час як багато українців їдуть на заробітки до Польщі, безробітні поляки їдуть у пошуках кращого життя до Німеччини. Втім багато з них опиняються на задвірках життя і стають безпритульними. Як вирішують цю проблему?