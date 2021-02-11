Як безпритульні виживають у мороз і пандемію (відео)

На вулицях українських міст побільшало людей без роботи й даху над головою. Лише у Києві 280 зареєстрованих і кілька тисяч неофіційних безпритульних. Як виживають безхатченки цієї холодної зими? Репортаж DW.
Волонтери з благодійних та релігійних організацій намагаються зігріти безпритульних, роздаючи чай, каву та бульйон
Підземні переходи на вокзалі та в метро для багатьох безхатченків - одне з небагатьох доступних місць порятунку від морозів і вдень, і вночі. Навіть якщо в Києві, за офіційним даними, відкриті понад 30 пунктів обігріву, а в кожному районі працюють будинки соціальної допомоги. Дивіться репортаж DW:
48 гривень на день. На таку суму можуть розраховувати українські пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію 1435 гривень на місяць. Як прожити за такі гроші? DW провела день з однією з київських пенсіонерок.
Пастор Геннадій Мохненко у Маріуполі став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі прихисток знайшли тисячі неповнолітніх. DW відвідала "маріупольського Макаренка". #LocalHeroes
Через посилення карантину соціальні служби Києва фактично падають з ніг: допомоги потребують майже всі люди понад 65 років, яким не рекомендують виходити з дому. Як їм отримати ліки та продукти?
У той час як багато українців їдуть на заробітки до Польщі, безробітні поляки їдуть у пошуках кращого життя до Німеччини. Втім багато з них опиняються на задвірках життя і стають безпритульними. Як вирішують цю проблему?