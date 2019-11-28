 Безкінечна суперечка: як складається бюджет НАТО | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 29.11.2019

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Світ

Безкінечна суперечка: як складається бюджет НАТО

Німеччина запропонувала збільшити свій внесок до колективного бюджету НАТО, щоби США змогли зменшити свій. На думку критиків, Берлін хоче лише відвернути увагу від своїх низьких витрат на оборону.

Штаб-квартира НАТО

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі (фото з архіву)

Колективний бюджет НАТО не можна плутати з оборонними видатками країн-членів НАТО. Він становить лише невелику частину витрат на оборону та використовується не на оборонні потреби в прямому сенсі, а передусім на новозбудовану штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі та військові штаби, а також на спільну інфраструктуру. Різниця між цими видатками гігантська: оборонні витрати 29 країн-членів НАТО перевищують трильйон євро, тоді як бюджет НАТО становить лише два мільярди євро.

Отже, як запропонував німецький уряд, частки США та ФРН у бюджеті НАТО мають зрівнятися на позначці 16,35 відсотка. Зараз внесок Німеччини становить 14,8 відсотка кошторису Альянсу (приблизно 300 мільйонів євро), а Сполучених Штатів - 22,1 відсотка (470 мільйонів євро). Після зміни формули формування бюджету НАТО Німеччина сплачуватиме до нього щороку на 30 мільйонів євро більше, а США - на 120 мільйонів євро менше. Для національних бюджетів це настільки дрібні суми, що на них навряд чи хтось зверне увагу. Але суть німецької пропозиції в тому, щоб інші країни-челни НАТО платили більше.

На думку президента США Дональда Трампа, Німеччина витрачає замало на оборону

На думку президента США Дональда Трампа, Німеччина витрачає замало на оборону

Жест доброї волі

Німеччина не зобов'язана збільшувати свою частку, адже є чіткі правила щодо колективного бюджету НАТО. Внесок члена Альянсу залежить від його економічних показників. Водночас для США встановлена верхня межа, бо інакше їм довелося би сплачувати половину спільних витрат.

Німецьку пропозицію оцінюють як жест доброї волі щодо Вашингтона. Та з погляду Франції, цей жест покликаний лише відвернути увагу від низьких оборонних витрат ФРН. Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Німеччина збільшила їх до щонайменше двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). При цьому американський президент посилається на рішення НАТО 2014 року.

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч від генсека НАТО Єнса Столтенберга) критично ставиться до німецької пропозиції

Париж відчуває оманливий маневр

Франція витрачає на оборону лише трохи менше на два відсотки ВВП - 1,8 відсотка або 44 мільярди євро, тоді як ФРН - 1,4 відсотка або 47 мільярдів євро. США натомість витрачають на збройні сили понад три відсотки. Ще більше Трампа обурює те, що, згідно з попередніми планами, Німеччина і в наступні роки витрачатиме на оборону значно менше двох відсотків ВВП.

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Втім, вимогу щодо двох відсотків не виконує більшість країн-членів НАТО. Німеччина також вважає, що в рішенні 2014 року йдеться лише про рух "у напрямі" двох відсотків, і вона теж це робить. В уряді ФРН, однак, розуміють, що такі хитрощі не задовольнять ані американців, ані інші країни, які вже платять більше.

У Парижі теж підозрюють, що німецька пропозиція має на меті лише умиротворення Трампа. З цим, однак, не згодна міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Тому Франція не хоче збільшувати свій внесок до бюджету НАТО, тоді як Берлін зробив це умовою збільшення свого внеску. Якщо глави 29 держав-членів НАТО на зустрічі в Лондоні домовляться про нову формулу формування бюджету НАТО, то вона набуде чинності в 2021 році.

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Генсек НАТО про повернення Україні кораблів та "Українагейт" (21.11.2019)

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Генсек НАТО про повернення Україні кораблів та "Українагейт" (21.11.2019)  

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