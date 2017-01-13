Барак Обама підтримав Джо Байдена у боротьбі за крісло президента США

Колишній президент США Барак Обама підтримав ймовірного кандидата від Демократичної партії, колишнього віцепрезидента Джо Байдена у боротьбі за найвищу посаду в державі. Про це рішення Обама оголосив у вівторок, 14 квітня, у відеозверненні, оприлюдненому на сторінках у соціальних мережах Facebook та Twitter. "Вибір Джо на посаду мого віцепрезидента було одним із найкращих рішень, яке я коли-небудь приймав, і він став близьким другом. Я вважаю, що Джо має всі якості президента, які нам потрібні саме зараз", - заявив він.

Як наголосив Обама, він пишається тим, що підтримує Байдена, який протягом восьми років був його віцепрезидентом. "Джо має характер і досвід, щоб провести нас крізь одні з найтемніших часів і зцілити нас у тривалий період одужання", - сказав Обама.

Джо Байден став основним кандидатом на номінацію від демократів на участь у президентських виборах США в листопаді 2020 року після того, як сенатор від Демократичної партії Берні Сандерс заявив про припинення своєї передвиборчої кампанії. 13 квітня він також підтримав Байдена.

Популярність колишнього президента Обами в Демократичній партії може посилити позиції Байдена, зазначає агентство новин Reuters. Згідно з опитуванням CNN, після того як Обама залишив Білий дім його прихильно сприймали понад 70 відсотків виборців у віці до 34 років, а також 90 відсотків тих, хто визначав себе як ліберала.