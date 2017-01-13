 Барак Обама підтримав Джо Байдена у боротьбі за крісло президента США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

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Новини

Барак Обама підтримав Джо Байдена у боротьбі за крісло президента США

Джо Байден має всі якості президента, які нам потрібні саме зараз, заявив колишній президент США Барак Обама. Він наголосив, що його колишній віцепрезидент зможе провести країну крізь "одні з найтемніших часів".

Барак Обама (ліворуч) та Джо Байден, січень 2017 року

Барак Обама (ліворуч) та Джо Байден, січень 2017 року

Колишній президент США Барак Обама підтримав ймовірного кандидата від Демократичної партії, колишнього віцепрезидента Джо Байдена у боротьбі за найвищу посаду в державі. Про це рішення Обама оголосив у вівторок, 14 квітня, у відеозверненні, оприлюдненому на сторінках у соціальних мережах Facebook та Twitter. "Вибір Джо на посаду мого віцепрезидента було одним із найкращих рішень, яке я коли-небудь приймав, і він став близьким другом. Я вважаю, що Джо має всі якості президента, які нам потрібні саме зараз", - заявив він.

Як наголосив Обама, він пишається тим, що підтримує Байдена, який протягом восьми років був його віцепрезидентом. "Джо має характер і досвід, щоб провести нас крізь одні з найтемніших часів і зцілити нас у тривалий період одужання", - сказав Обама.

Джо Байден став основним кандидатом на номінацію від демократів на участь у президентських виборах США в листопаді 2020 року після того, як сенатор від Демократичної партії Берні Сандерс заявив про припинення своєї передвиборчої кампанії. 13 квітня він також підтримав Байдена.

Популярність колишнього президента Обами в Демократичній партії може посилити позиції Байдена, зазначає агентство новин Reuters. Згідно з опитуванням CNN, після того як Обама залишив Білий дім його прихильно сприймали понад 70 відсотків виборців у віці до 34 років, а також 90 відсотків тих, хто визначав себе як ліберала.

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