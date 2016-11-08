Байден здобув достатню підтримку для номінації кандидатом у президенти США

Джо Байден у ніч на суботу, 6 червня, повідомив у Twitter, що після праймеріз має підтримку 1991 делегата, необхідну для номінації офіційним кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

"Для мене було за честь змагатися з одними з найталановитіших кандидатів від Демократичної партії, які коли-небудь висувалися. Я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об'єднаною партією", - написав Байден у своїй заяві.

Як повідомлялось, 8 квітня сенатор від Демократичної партії США Берні Сандерс заявив про припинення своєї передвиборної президентської кампанії. Після цього Байден став основним претендентом на висування кандидатом у президенти від партії демократів.

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З'їзд Демократичної партії, на якому планувалося висунення кандидата у президенти, мав відбутися у липні. Але з огляду на спалах коронавірусної інфекції і критичну ситуацію, що склалася через це в США, захід було вирішено перенести на 17 серпня. Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

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