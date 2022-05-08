Бабин Яр - урочище в північно-західній частині Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бабин Яр".

Під час окупації Києва нацистами у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Значну частину людей було розстріляно за етнічною ознакою - це були євреї та роми. Також окупанти розстрілювали супротивників гітлерівського режиму - зокрема радянських активістів, підпільників, українських націоналістів. Тільки 29-30 вересня 1941 року було розстріляно близько 34 тисяч євреїв. Щодо загальної кількості розстріляних історики не дійшли консенсусу, називаються цифри від 70 до 200 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.