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Бабин Яр - урочище в північно-західній частині Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бабин Яр".
Під час окупації Києва нацистами у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Значну частину людей було розстріляно за етнічною ознакою - це були євреї та роми. Також окупанти розстрілювали супротивників гітлерівського режиму - зокрема радянських активістів, підпільників, українських націоналістів. Тільки 29-30 вересня 1941 року було розстріляно близько 34 тисяч євреїв. Щодо загальної кількості розстріляних історики не дійшли консенсусу, називаються цифри від 70 до 200 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російські ракети - це загроза не лише життю мирних мешканців, але й українським об’єктам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також незліченним історичним пам'яткам на кшталт церков, музеїв, галерей та меморіалів. Як захистити культурну спадщину від війни?
З українського вугілля і кристалів з Бразилії - у Києві до 80-их роковин трагедії в Бабиному Яру встановили "Кришталеву стіну плачу". Інсталяції відомої мисткині Марини Абрамович - не просто пам’ятник, а місце взаємодії.
80 років тому в Бабиному Яру нацисти протягом двох днів, 29 та 30 вересня, розстріляли понад 33 тисяч осіб, переважно євреїв. З нагоди роковин масових вбивств Україну відвідають 6 жовтня президенти Німеччини та Ізраїлю.
"Дорогою смерті" в Києві через 80 років після трагедії Бабиного Яру пройшли нащадки уцілілих, небайдужі кияни й іноземці. Що спонукало їх пройти шлях, який став останнім для майже 34 тисяч євреїв, розстріляних нацистами?