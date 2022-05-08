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Бабин Яр

Бабин Яр - урочище в північно-західній частині Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бабин Яр".

Під час окупації Києва нацистами у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Значну частину людей було розстріляно за етнічною ознакою - це були євреї та роми. Також окупанти розстрілювали супротивників гітлерівського режиму - зокрема радянських активістів, підпільників, українських націоналістів. Тільки 29-30 вересня 1941 року було розстріляно близько 34 тисяч євреїв. Щодо загальної кількості розстріляних історики не дійшли консенсусу, називаються цифри від 70 до 200 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Яким буде меморіал в одеському Бабиному Яру (25.10.2021) 25.10.2021

На місці, де 80 років тому знищили 25 тисяч одеських євреїв, заклали капсулу пам'яті. Меморіал збудують за кошти Німеччини та міста Одеси. Який його задум?

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З українського вугілля і кристалів з Бразилії - у Києві до 80-их роковин трагедії в Бабиному Яру встановили "Кришталеву стіну плачу". Інсталяції відомої мисткині Марини Абрамович - не просто пам’ятник, а місце взаємодії.
Президент ФРН у Бабиному Яру: В глибокій скорботі вклоняюся мертвим

Президент ФРН у Бабиному Яру: "В глибокій скорботі вклоняюся мертвим" 06.10.2021

На вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру цього року до Києва приїхали президенти Німеччини, Ізраїлю та Албанії.

Президент Німеччини закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні

Президент Німеччини закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні 06.10.2021

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вказав на білі плями у пам'яті німців про злочини в України, про які необхідно пам'ятати.
Меморіальний центр Голокосту оприлюднив 159 імен убивць у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту оприлюднив 159 імен убивць у Бабиному Яру 06.10.2021

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" опублікував першу частину дослідження з іменами тих, хто вбивав українських євреїв 29 та 30 вересня 1941 року в урочищі під Києвом.
Президент Німеччини прибув до України для вшанування пам'яті жертв Голокосту

Президент Німеччини прибув до України для вшанування пам'яті жертв Голокосту 06.10.2021

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр візьме участь у заходах, присвячених вшануванню жертв масових убивств у Корюківці та Бабиному Яру в Києві.
80-річчя трагедії в Бабиному Яру: місце масових убивств перетворюється на місце пам'яті

80-річчя трагедії в Бабиному Яру: місце масових убивств перетворюється на місце пам'яті 06.10.2021

80 років тому в Бабиному Яру нацисти протягом двох днів, 29 та 30 вересня, розстріляли понад 33 тисяч осіб, переважно євреїв. З нагоди роковин масових вбивств Україну відвідають 6 жовтня президенти Німеччини та Ізраїлю.

Іцхак Герцог запросив Володимира Зеленського до Ізраїлю

Іцхак Герцог запросив Володимира Зеленського до Ізраїлю 05.10.2021

Іцхак Герцог та Володимир Зеленський обговорили, зокрема, співпрацю між Україною та Ізраїлем, а також вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру.

Марш пам'яті жертв Бабиного Яру: солідарність, якої забракло 80 років тому (04.10.2021) 04.10.2021

"Дорогою смерті" в Києві через 80 років після трагедії Бабиного Яру пройшли нащадки уцілілих, небайдужі кияни й іноземці. Що спонукало їх пройти шлях, який став останнім для майже 34 тисяч євреїв, розстріляних нацистами?
У Києві провели Марш пам'яті жертв Бабиного яру

У Києві провели Марш пам'яті жертв Бабиного яру 03.10.2021

У столиці України відбувся щорічний Марш пам'яті жертв Бабиного яру. У заході взяли участь сотні людей.

У Києві в пам'ять про жертв Бабиного Яру заклали перший камінь спотикання

У Києві в пам'ять про жертв Бабиного Яру заклали перший "камінь спотикання" 30.09.2021

Перший "камінь спотикання" у Києві встановили у пам'ять про Людмилу Ткач, яка пережила масові розстріли у дитячому віці. В подальшому у столиці мають з'явитися 80 таких пам'ятних знаків.

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