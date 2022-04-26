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Атомна енергетика є галуззю енергетики, котра займається виробництвом і використанням ядерної енергії. На атомних електростанціях атомну енергію перетворюють на електричну. Питанням міжнародного контролю та розвитку атомної енергетики займається Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.