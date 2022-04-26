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Атомна енергетика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "атомна енергетика".

Атомна енергетика є галуззю енергетики, котра займається виробництвом і використанням ядерної енергії. На атомних електростанціях атомну енергію перетворюють на електричну. Питанням міжнародного контролю та розвитку атомної енергетики займається Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986 26.04.2022

У річницю Чорнобильської трагедії три запущені Росією ракети пролетіли над блоками трьох українських АЕС. Україна вимагає глобального контролю за ядерними технологіями РФ.

Річниця аварії на ЧАЕС на тлі загрози ядерної війни (26.04.2022) 26.04.2022

З нагоди 36-ої річниці Чорнобильської катастрофи жителі Славутича провели нічну варту. "Страшно, коли фанатик може будь-якої миті натиснути кнопку", - зазначив під час церемонії мер Славутича.

Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви

Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви 02.04.2022

В Енергодарі Запорізької області російські війська обстріляли проукраїнський мітинг. Щонайменше четверо цивільних поранені.
МАГАТЕ: Обстріл не пошкодив ядерні матеріали на об'єкті у Харкові

МАГАТЕ: Обстріл не пошкодив ядерні матеріали на об'єкті у Харкові 29.03.2022

Будівля дослідницького центру в Харкові постраждала від обстрілу, але критичної маси ядерного матеріалу, що міститься в ньому, не вистачить для ланцюгової реакції, заявив директор МАГАТЕ Гроссі.
Війська РФ вторглися в місто-супутник ЧАЕС: місцеві протестують

Війська РФ вторглися в місто-супутник ЧАЕС: місцеві протестують 26.03.2022

Російські військові вторглися в Славутич і викрали мера міста Юрія Фомічева, але згодом відпустили. Місцеві жителі вийшли на проукраїнський мітинг, а війська РФ відкрили вогонь у повітря та кидали світло-шумові гранати.
Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики

Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики 19.03.2022

Уряд у Брюсселі погодився продовжити до 2035 року експлуатацію двох ядерних реакторів. Водночас влада хоче прискорити перехід на відновлювані джерела енергії.
Канадська дослідниця: Українці виграють інформаційну війну

Канадська дослідниця: Українці виграють інформаційну війну 10.03.2022

Російські війська продовжують атаки на мирні українські міста, наражаючись на жорсткий опір. Та вже зараз можна припустити, що Україна вже виграла у війні інформаційній, вважає канадська авторка.
Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - Укренерго

Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - "Укренерго" 09.03.2022

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено через бойові дії. Станція перебуває під контролем російських військових з 24 лютого.
Енергоатом: Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС" 04.03.2022

4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, перед тим кілька годин обстрілюючи територію найбільшої у Європі атомної електростанції. Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про поточну ситуацію.
На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ

На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли РФ 04.03.2022

Потужні обстріли російськими військовими найбільшої в Європі АЕС в українському Енергодарі зачепили перший енергоблок. На станції спалахнула пожежа, до ліквідації якої вогнеборцям не дають доступу.

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (відео)

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (відео) 15.02.2022

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.
Як Естонія має намір захищатися від Росії? - Європа у фокусі (відео)

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (14.02.2022) 14.02.2022

Естонія: населення готується захищатися на тлі російської загрози. Німеччина: сотня церковників зробили камінг-аут. Франція: Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (11.02.2022) 11.02.2022

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.

Як атом і газ стали майже зеленими у ЄС і що це означає для України

Як атом і газ стали майже "зеленими" у ЄС і що це означає для України 02.02.2022

Єврокомісія вирішила внести атомну та газову енергетику до списку "зелених" технологій - так званої "таксономії". Що це означає, як працює таксономія та які шанси це відкриває для України, - пояснює DW.
Швеція збудує сховище для ядерних відходів на сто тисяч років

Швеція збудує сховище для ядерних відходів на сто тисяч років 28.01.2022

Уряд Швеції визначився з місцем побудови сховища для відпрацьованого ядерного палива. Воно зберігатиметься серед гір на глибині 500 метрів сто тисяч років. 
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