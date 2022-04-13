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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Архітектура".
Термін "архітектура" походить походить від латинського "architectura", що означає "мистецтво будувати". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва багатоповерхівками без урахування потреб жителів. Як це змінити?
Архітектор Юрек Брюґґен створює будинки, які пристосовуються до пори року та потребують менше енергії. Влітку в такому будинку можна жити на більшій площі, а взимку закрити верхній поверх, що даремно не обігрівати його. Дивіться самі!