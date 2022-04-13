Архітектура

Що приховує Київська телевежа? (17.11.2021)

Непомітний велетень у центрі столиці. Мало хто знає, що Київська телевежа - найвища споруда в Україні. А ще - найвища ґратована вільностояча конструкція світу. Чому на вежу не пускають туристів? І як працюють люди на її верхівці?