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Архітектура

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Архітектура".

Термін "архітектура" походить походить від латинського "architectura", що означає "мистецтво будувати". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст 13.04.2022

"Як ховатися за скляною стіною будинку, якщо до нього підійдуть озброєні російські солдати?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Найкрасивіші міста Європи: Барселона

Найкрасивіші міста Європи: Барселона 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Як зводять 10-поверховий будинок за 28 годин (21.01.2022) 21.01.2022

Десять поверхів за 28 годин? Це вже реальність! У Китаї будують житлові будинки, як конструктор. Дивіться, як це відбувається!

Як виглядатиме місто майбутнього? (03.01.2022) 03.01.2022

Багато міст світу потерпають від смогу. Забруднення повітря - реальна небезпека для людського здоров’я. Індійське місто Пуна шукає ефективні екологічні рішення. І знаходить! Дивіться самі!

Дерев'яне мереживо Чернігова (08.12.2021) 08.12.2021

Чернігівські волонтери відновлюють унікальну архітектуру міста - мереживні дерев'яні будинки. Власними силами лагодять фасади й оздобу. Подивитися на них приїздять з усієї України. Дивіться, як містяни самотужки створюють власний бренд.
Унікальний музей у Роттердамі: Ноєв ковчег чи каструля? (26.11.2021)

Унікальний музей у Роттердамі: "Ноєв ковчег" чи "каструля"? (26.11.2021) 26.11.2021

"Ноєв ковчег" у Роттердамі. Так прозвали нову будівлю для експонатів Музею Бойманса - ван Бенінгена. Її також називають "каструлею". Це варто побачити!

Що приховує Київська телевежа? (17.11.2021) 17.11.2021

Непомітний велетень у центрі столиці. Мало хто знає, що Київська телевежа - найвища споруда в Україні. А ще - найвища ґратована вільностояча конструкція світу. Чому на вежу не пускають туристів? І як працюють люди на її верхівці?

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео)

Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео) 08.10.2021

Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва житловими комплексами. Як це змінити?

Багатоповерхівка замість скверу і школи: кияни проти тотальної забудови столиці (07.10.2021) 07.10.2021

Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва багатоповерхівками без урахування потреб жителів. Як це змінити?
Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео)

Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео) 04.10.2021

Жити в Німеччині у старовинному будинку? Це реально. У Баварії немає особливих вимог до охочих купити будинок-пам'ятку. Суцільні обмеження починаються вже потім. Навіть віконні ручки не можна поміняти без дозволу!
За парканом і з однодумцями: новий тренд житлових поселень у Польщі

За парканом і з однодумцями: новий тренд житлових поселень у Польщі 13.09.2021

У Польщі набуває дедалі більшої популярності тренд оселятися в котеджних містечках разом з одновірцями чи однодумцями. Що підштовхує поляків на це - у репортажі DW.

Як німець будує розумні енергозберігальні будинки (25.08.2021) 25.08.2021

Архітектор Юрек Брюґґен створює будинки, які пристосовуються до пори року та потребують менше енергії. Влітку в такому будинку можна жити на більшій площі, а взимку закрити верхній поверх, що даремно не обігрівати його. Дивіться самі!
Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - Європа у фокусі (16.08.2021)

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - "Європа у фокусі" (16.08.2021) 16.08.2021

Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам. Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції. Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі. Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою.

Українська мова залунала для туристів у Потсдамі (10.08.2021) 10.08.2021

Українські туристи у Німеччині тепер можуть насолодитися екскурсією у палаці Сансусі в Потсдамі за допомогою аудіогіда українською мовою. Слухайте, як це звучить, і дивіться, чому це важливо!

Французи рятують замки і стають їхніми власниками (06.08.2021) 06.08.2021

Стати власником старовинного замку у Франції лише за 50 євро? Це можливо завдяки онлайн-платформі без обмежень громадянства.

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