Як і багато інших бомбосховищ, цей бункер у формі церкви в Кельні побудували остарбайтери, військовополонені та в'язні концтаборів. У 1980 році будівлю внесли до реєстру пам'яток архітектури й відреставрували. З 1991 року вона перебуває у віданні асоціації Kulturbunker-Mühlheim. У ній розташовані музичні студії, приміщення для семінарів, а також проходять численні концерти.