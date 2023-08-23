Як бункери часів Другої світової війни стали культурними центрами
Їх можна побачити чи не повсюди у Європі: сірі бетонні блоки, що нагадують про війну та страждання. Дедалі частіше бункери часів Другої світової війни використовуються у культурних цілях. Фотогалерея DW.
Бункер на польовій дорозі у Санкт-Паулі, Гамбург
У колишньому зенітному бункері заввишки майже 40 метрів розташувалися медіакомпанії, майстерні художників та творчих людей, а також популярний клуб "Übel & Gefährlich". В останні роки бункер добудували ще на п'ять поверхів. У ньому планують відкрити готель.
Бункер лютеранської дияконії, Бремен
Цей бункер побудували 1942 року для захисту від авіанальотів пацієнтів та співробітників лікарні лютеранської дияконії. Після Другої світової війни в будівлі розташовувався госпіталь, а у 1960-х роках її переобладнали під бункер у разі ядерної загрози. У 2001 році будівлю орендувало культурне об'єднання Künstler-Netzwerk Zucker: у нії відкриють художні галереї та влаштовуватимуть дискотеки.
Океанаріум у зенітній вежі, Відень
Шість зенітних веж у Відні під час Другої світової війни були обладнані системами протиповітряної оборони і водночас слугували бомбосховищами. Зараз в одній з них розташований океанаріум "Будинок моря" - один із трьох зоопарків Відня. В акваріумах і тераріумах на території у п'ять тисяч квадратних метрів мешкають понад 10 тисяч різних риб і морських тварин. Два поверхи займає музей зенітної вежі.
"Розбиті вщент у тиші ночі"
Під час культурного фестивалю Wiener Festwochen 1991 року американський художник Лоуренс Вайнер написав на даху бункера: "Розбиті вщент у тиші ночі". Цю фразу, що перетворила вежу на антивоєнний символ, було видно здалека аж до 2019 року, коли Будинок моря перебудували.
"Культурбункер", Кельн
Як і багато інших бомбосховищ, цей бункер у формі церкви в Кельні побудували остарбайтери, військовополонені та в'язні концтаборів. У 1980 році будівлю внесли до реєстру пам'яток архітектури й відреставрували. З 1991 року вона перебуває у віданні асоціації Kulturbunker-Mühlheim. У ній розташовані музичні студії, приміщення для семінарів, а також проходять численні концерти.
Бункер "Берлінська історія", Берлін
У колишньому бомбосховищі Німецького рейхсбану в берлінському районі Кройцберг можна зануритися в історію німецької столиці. Тут створено музей, у якому основна увага приділяється похмурим часам "третього рейху". Назва однієї з виставок - "Гітлер: як це могло статися?" Нині в музеї відкрита виставка "Німеччина: 1945-сьогодні", присвячена повоєнній історії країни.
"Бетонні сигари" у Вюнсдорфі, Бранденбург
У центрі житлового району Вюнсдорф-Вальдштадт у Бранденбурзі стоїть один із бункерів, які місцеві жителі називають "бетонними сигарами". Вюнсдорф здавна вважався військовим містом: за кайзерівських часів тут знаходився полігон, після Другої світової війни - казарми з радянськими солдатами. Сьогодні Вюнсдорф відомий як місто з величезною кількістю книжкових магазинів.
Бункер-музей у Блаванді, Данія
Під час Другої світової війни німецькі окупанти побудували в Блаванді (Данія) великі бункери для оборони узбережжя. Їх планували оснастити 38-сантиметровими гарматами із затонулого лінкора "Тірпіц". Але будівництво так і не було завершено. У 2017 році тут відкрили нову будівлю музею. Одна з експозицій присвячена історії бункера.
Атлантичний вал, Франція
Цей краєвид добре знайомий тим, хто хоч раз проводив відпустку в Нормандії. Уздовж узбережжя, наполовину в піску, стоять численні бункери колишнього Атлантичного валу німецького вермахту. Сьогодні ці споруди стали одним з улюблених місць місцевих і приїжджих "райтерів" - вуличних художників, які малюють графіті.