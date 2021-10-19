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Артем Ситник

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Артем Ситник".

Артем Ситник став першим директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За освітою Ситник є юристом. Він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, працював слідчим прокуратури в Кіровограді, а згодом у Київській області, має також адвокатський досвід. У квітні 2015-го року Ситник за результатами конкурсу обійняв посаду директора НАБУ.

Верховна Рада змінила статус НАБУ

Верховна Рада змінила статус НАБУ 19.10.2021

Верховна Рада вирішила, що директора НАБУ призначає та звільняє з посади Кабінет міністрів.
Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник

Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник 09.08.2021

Вищий антикорупційний суд оголосив вироки з реальними термінами позбавлення волі вже 14 особам, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.
Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ

Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ 21.05.2021

Парламент збирається перетворити НАБУ з правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - відповідний законопроєкт ухвалено у першому читанні.
Корупція в Україні: чому досі немає посадок? (відео)

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?

Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.

НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро

НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро 18.02.2021

Законопроєкт Кабміну про статус НАБУ відкриває можливості для позбавлення бюро інституційної незалежності, заявляють у відомстві.
НАБУ 2.0: зручне і залежне?

НАБУ 2.0: зручне і залежне? 17.02.2021

У парламенті зареєстрований урядовий законопроєкт, що змінює процедуру призначення директора НАБУ та статус бюро. Антикорупційні активісти вважають, що це чергова спроба влади зробити НАБУ "ручним".
Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника

Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника 15.02.2021

Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення директора Артема Ситника і призначення виконувачем обов'язків директора Гізо Углави, пояснив міністр юстиції Денис Малюська.
Ситник пояснив проблеми із доправленням судді Вовка до ВАКС

Ситник пояснив проблеми із доправленням судді Вовка до ВАКС 10.02.2021

Директор НАБУ Артем Ситник стверджує, що складності у справі проти судді Павла Вовка викликані тим, що НАБУ і САП "фактично одні" протистоять "величезній системі інших органів".
ВАКС відклав слухання з обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня

ВАКС відклав слухання з обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня 28.12.2020

У Вищому антикорупційному суді відклали обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову до 30 грудня через неявку групи прокурорів на засідання.
Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні

Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні 24.12.2020

Володимир Зеленський вимагає від антикорупційних органів "посадок". Але у рік, що минув, влада в Україні не особливо допомагала борцям з корупцією.
НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову

НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову 18.12.2020

НАБУ повідомило заступнику керівника Офісу президента України Олегу Татарову про підозру щодо причетності до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Він заявив, що доведе свою невинуватість.
Мін'юст: Ситник залишається директором НАБУ попри зміни в законодавстві

Мін'юст: Ситник залишається директором НАБУ попри зміни в законодавстві 16.12.2020

Артем Ситник залишається директором НАБУ попри втрату чинності окремими положеннями закону про бюро, які КСУ визнав неконституційними, запевнив міністр юстиції Денис Малюська.

Заступник керівника Офісу президента Татаров погрожує судом главі НАБУ Ситнику

Заступник керівника Офісу президента Татаров погрожує судом главі НАБУ Ситнику 12.12.2020

Олег Татаров вимагає від Артема Ситника спростувати заяву про скоєння ним (Татаровим) низки злочинів спільно з фігурантами будівельних скандалів, а також прогрожує главі НАБУ судом.
Ситник каже про тиск Коломойського у справі щодо Приватбанку

Ситник каже про тиск Коломойського у справі щодо "Приватбанку" 12.12.2020

Олігарх Ігор Коломойський через підконтрольних йому народних депутатів впливає на розслідування щодо "Приватбанку", стверджує директор НАБУ Артем Ситник.
Кабмін пропонує перехідний закон, аби забезпечити роботу НАБУ

Кабмін пропонує "перехідний закон", аби забезпечити роботу НАБУ 26.11.2020

Кабмін схвалив проєкт закону, який дозволить Артему Ситнику виконувати обов'язки до призначення нового директора НАБУ.
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