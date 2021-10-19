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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Артем Ситник".
Артем Ситник став першим директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За освітою Ситник є юристом. Він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, працював слідчим прокуратури в Кіровограді, а згодом у Київській області, має також адвокатський досвід. У квітні 2015-го року Ситник за результатами конкурсу обійняв посаду директора НАБУ.
Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.