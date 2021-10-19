На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Артем Ситник".

Артем Ситник став першим директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За освітою Ситник є юристом. Він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, працював слідчим прокуратури в Кіровограді, а згодом у Київській області, має також адвокатський досвід. У квітні 2015-го року Ситник за результатами конкурсу обійняв посаду директора НАБУ.