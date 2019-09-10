 Арахамія запевнив, що депутати від ″Слуги народу″ пройдуть детектор брехні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Арахамія запевнив, що депутати від "Слуги народу" пройдуть детектор брехні

Усі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів від "Слуги народу" пройдуть детектор брехні, заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Давид Арахамія запевнив, що члени комітету Ради з фінансів від Слуги народу пройдуть детектор брехні

Давид Арахамія запевнив, що члени комітету Ради з фінансів від "Слуги народу" пройдуть детектор брехні

Народні депутати України з фракції партії "Слуга народу", які є  членами парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройдуть детектор брехні, заявив у середу, 23 жовтня, лідер фракції Давид Арахамія, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

На його думку, процедуру перевірки необхідно провести в державній структурі. "Я хочу, щоб це була державна служба, оскільки до державного поліграфа буде більше довіри, ніж до приватного. Чи то буде Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Управління розвідки - мені все одно", - зазначив Арахамія.

Він уточнив, що протягом тижня можна буде вирішити питання, в якому саме закладі члени профільного комітету пройдуть цю процедуру. Арахамія зазначив, що у фракції підтримують таку ініціативу: "Ми у фракції хочемо повернутися в точку "нуль" - ми всі перевірилися, кажемо - ми всі здорові, щасливі, давайте продовжимо працювати далі". Водночас він зазначив, що ніхто не може змусити народного депутата пройти детектор брехні.

Крім того, Арахамія повідомив, що підтримав ініціативу заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Дубінського пройти детектор брехні 23 жовтня у приватній компанії.

DW.COM

Зважаючи на підозри у підкупі народних депутатів, Володимир Зеленський вирішив перевірити їх на поліграфі. Якщо підозри виправдаються, "ми з такими депутатами попрощаємось", заявив Зеленський у Facebook. (23.10.2019)

САП зареєструвала провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами на підставі повідомлень у ЗМІ. Розслідування доручено детективам антикорупційного бюро. (23.10.2019)

Арахамія також запевнив журналістів у відсутності розколу всередині партії "Слуга народу". Він додав, що у фракції є "гарячі дискусії", але, за його словами, вони не можуть стати причиною розколу чи натяку на нього.

Раніше президент України Володимир Зеленський розпорядився перевірити всіх народних депутатів, які є членами комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, на детекторі брехні.

Причиною такого рішення послугували повідомлення українських ЗМІ, поширені напередодні, що 18 жовтня під час голосування у комітеті з фінансів, податкової та митної політики законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості частина народних депутатів його не підтримала. При цьому народні обранці нібито отримали за це по 30 тисяч доларів США.

До складу згаданого парламентського комітету входять 32 народних депутати, з них 20 - представники фракції "Слуга народу".

23 жовтня Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що зареєструвала на підставі цих повідомлень кримінальне провадження, яке розслідуватимуть детективи Національного антикорупційного бюро. 

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