АП: Зеленський вносить в Раду подання про звільнення генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це у вівторок, 11 червня, повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка.

"Підписано подання на звільнення генерального прокурора Луценка", - сказав Рябошапка на брифінгу біля адміністрації президента, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Представник президентської адміністрації зазначив, що подання на звільнення Луценка передається в парламент.

Ініціювання звільнення генпрокурора Рябошапка пояснив так: "Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що, незважаючи на зміни в закон про прокуратуру про те, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру передбачають, що прокурором ГПУ може бути тільки людина, яка має юридичну освіту".

Заступник глави адміністрації президента наголосив, що прокурор здійснює процесуальні функції, відповідно він повинен мати як юридичну освіту, так і відповідний досвід у сфері права.