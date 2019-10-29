 Апеляцію на рішення суду щодо ″Приватбанку″ розглянуть 19 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

Апеляцію на рішення суду щодо "Приватбанку" розглянуть 19 грудня

Скаргу на судове рішення про скасування націоналізації "Приватбанку" розглянуть 19 грудня. Тим часом ексвласник банку Ігор Коломойський закликає покарати експрезидента України Петра Порошенка.

Ігор Коломойський наголосив, що збирається повернути собі Приватбанк або отримати компенсацію

Ігор Коломойський наголосив, що збирається повернути собі "Приватбанк" або отримати компенсацію

DW.COM

Претензії "Приватбанку" і Національного банку України до Ігоря Коломойського і його компаній у судах іноземної юрисдикції перевищують три мільярди доларів США. Огляд юридичних баталій - у матеріалі DW. (17.10.2019)

Націоналізація одного з найбільших банків України дозволила захистити його вкладників і стабільність фінансової системи, заявив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. (20.04.2019)

Повернення націоналізованого раніше "Приватбанку" його колишнім власникам стане ударом по співпраці України з МВФ, заявив президент Петро Порошенко. Він також занепокоєний вимогами екс-акціонерів банку щодо компенсації. (15.04.2019)

Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського. (23.10.2019)

Шостий апеляційний адміністративний суд в Україні 19 грудня розгляне апеляційну скаргу української держави на попереднє судове рішення, яким було визнано незаконною і скасовано націоналізацію "Приватбанку" наприкінці 2016 року. Як повідомляється в реєстрі судових справ, до суддівської колегії ввійшли Євген Чаку, Євген Мезенцев і Віталій Файдюк. 

Український бізнесмен і колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський, за чиїм позовом було прийнято рішення Окружним адміністративним судом Києва у квітні, в інтерв'ю американському виданню The New York Times наголосив, що розраховує на повернення банку або компенсацію від української держави. Він звинуватив у націоналізації людей "на кшталт" тодішнього президента України Петра Порошенка і сказав, що "для них необхідно повернути смертну кару".

Крім того, бізнесмен прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського, у яких він наголошував, що не поверне банк його колишнім власникам. "Він (Зеленський. - Ред.) знає, що вони (гроші - Ред.) не були викрадені", - стверджує Коломойський, маючи на увазі звинувачення на адресу його та партнерів у тому, що вони викрали гроші з "Приватбанку", будучи власниками. "Він (Зеленський. - Ред.) говорить те, що всі ви хочете почути", - сказав ексвласник "Приватбанку".

Нещодавно видання Washington Post повідомляло, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) нечебто затримує надання Україні чергового траншу узгодженого кредиту через стурбованість, що президент України Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, які начебто були виведені з українських банків, зокрема з "Приватбанку". 

Дивитись відео 03:06

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)

Дивитись відео 16:07

Дмитро Дубілет про "Приватбанк", скорочення держслужбовців і державу в смартфоні. Інтерв'ю DW (11.11.2019)

Посилання в інтернеті

Washington Post

The New York Times

Аудіо й відео до теми

Дмитро Дубілет про "Приватбанк", скорочення держслужбовців і державу в смартфоні. Інтерв'ю DW (11.11.2019)  

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)  

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