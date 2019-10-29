Апеляцію на рішення суду щодо "Приватбанку" розглянуть 19 грудня

Шостий апеляційний адміністративний суд в Україні 19 грудня розгляне апеляційну скаргу української держави на попереднє судове рішення, яким було визнано незаконною і скасовано націоналізацію "Приватбанку" наприкінці 2016 року. Як повідомляється в реєстрі судових справ, до суддівської колегії ввійшли Євген Чаку, Євген Мезенцев і Віталій Файдюк.

Український бізнесмен і колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський, за чиїм позовом було прийнято рішення Окружним адміністративним судом Києва у квітні, в інтерв'ю американському виданню The New York Times наголосив, що розраховує на повернення банку або компенсацію від української держави. Він звинуватив у націоналізації людей "на кшталт" тодішнього президента України Петра Порошенка і сказав, що "для них необхідно повернути смертну кару".

Крім того, бізнесмен прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського, у яких він наголошував, що не поверне банк його колишнім власникам. "Він (Зеленський. - Ред.) знає, що вони (гроші - Ред.) не були викрадені", - стверджує Коломойський, маючи на увазі звинувачення на адресу його та партнерів у тому, що вони викрали гроші з "Приватбанку", будучи власниками. "Він (Зеленський. - Ред.) говорить те, що всі ви хочете почути", - сказав ексвласник "Приватбанку".

Нещодавно видання Washington Post повідомляло, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) нечебто затримує надання Україні чергового траншу узгодженого кредиту через стурбованість, що президент України Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, які начебто були виведені з українських банків, зокрема з "Приватбанку".

Дивитись відео 03:06 Поділитись "ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3RQHo "ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)