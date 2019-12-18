 Апеляційний суд змінив ексдепутату ВР Сергію Пашинському запобіжний захід | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

Апеляційний суд змінив ексдепутату ВР Сергію Пашинському запобіжний захід

Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду, екснардепа ВР Сергія Пашинського звільнено з-під варти та поміщено під цілодобовий домашній арешт.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський (фото з архіву)

Київський апеляційний суд ухвалив рішення звільнити з-під варти колишнього народного депутата Верховної Ради Сергія Пашинського, якого підозрюють у спричиненні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, і помістити його під цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу, 18 грудня, задовольнивши клопотання адвоката Пашинського Андрія Федура.  

Окрім того, на Пашинського покладено зобов'язання до 3 лютого 2020 року не спілкуватися з постраждалим і свідками, здати на зберігання свій закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю (електронний браслет) і прибувати на першу вимогу правоохоронців. Суд ухвалив негайно доставити Пашинського з залу засідання суду додому за зазначеною в постанові адресою.

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Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутатау Сергію Пашинському про підозру в заподіянні поранення людині. (04.10.2019)

Суд заарештував ексдепутата Верховної Ради Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. ДБР повідомило йому про підозру в заподіянні поранення людині. (07.10.2019)

Коментуючи рішення суду, Пашинський зазначив, що має намір пройти довгий шлях задля захисту своєї репутації. "Це - перший маленький крок, який нам вдалося всім зробити, команді моїх захисників. (…). І я сподіваюся, що всі крапки будуть розставлені, суспільство отримає відповіді на всі запитання", - сказав він журналістам.

Як повідомлялося, 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом Верховної Ради і громадянином, під час якого нардеп вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19. Унаслідок цього потерпілий отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими. Сам Пашинський запевняє, що в такий спосіб захищався від нападника й заперечував свою провину.

7 жовтня цього року Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, Пашинський очолював у Верховній Раді VIII скликання комітет з питань національної безпеки й оборони.

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