Апеляційний суд змінив ексдепутату ВР Сергію Пашинському запобіжний захід

Київський апеляційний суд ухвалив рішення звільнити з-під варти колишнього народного депутата Верховної Ради Сергія Пашинського, якого підозрюють у спричиненні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, і помістити його під цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу, 18 грудня, задовольнивши клопотання адвоката Пашинського Андрія Федура.

Окрім того, на Пашинського покладено зобов'язання до 3 лютого 2020 року не спілкуватися з постраждалим і свідками, здати на зберігання свій закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю (електронний браслет) і прибувати на першу вимогу правоохоронців. Суд ухвалив негайно доставити Пашинського з залу засідання суду додому за зазначеною в постанові адресою.

Коментуючи рішення суду, Пашинський зазначив, що має намір пройти довгий шлях задля захисту своєї репутації. "Це - перший маленький крок, який нам вдалося всім зробити, команді моїх захисників. (…). І я сподіваюся, що всі крапки будуть розставлені, суспільство отримає відповіді на всі запитання", - сказав він журналістам.

Як повідомлялося, 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом Верховної Ради і громадянином, під час якого нардеп вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19. Унаслідок цього потерпілий отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими. Сам Пашинський запевняє, що в такий спосіб захищався від нападника й заперечував свою провину.

7 жовтня цього року Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, Пашинський очолював у Верховній Раді VIII скликання комітет з питань національної безпеки й оборони.