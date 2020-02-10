 Анґела Меркель не братиме участь у Мюнхенській конференції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2020

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Новини

Анґела Меркель не братиме участь у Мюнхенській конференції

На Мюнхенській конференції з безпеки Німеччину представлятимуть міністри закордонних справ, оборони і внутрішніх справ, повідомив глава форуму Вольфґанґ Ішинґер.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у Мюнхені в 2019 році

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у Мюнхені в 2019 році

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не братиме участь у щорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомив глава мюнхенського форуму Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) на пресконференції в Берліні у понеділок, 10 лютого.

DW.COM

У Росії і США, Європи і Китаю - достатньо тем для спільної роботи, переконаний очільник Мюнхенської конференції з безпеки. В інтерв'ю DW він нагадав про співпрацю ФРН і Франції зі створення нового винищувача. (08.02.2019)

Хто має збирати уламки світового порядку? Анґела Меркель дала свою відповідь на це ключове питання Мюнхенської конференції з безпеки. Проте усієї правди вона так і не сказала, вважає Крістіан Тріппе. (17.02.2019)

ФРН цього року представлять міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas), міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer), додав Ішинґер. Меркель з 2008 року брала участь у заході щодва роки, востаннє вона була присутня на конференції у 2019-му, нагадав Ішинґер.

До Мюнхена завітають президент України та глава МЗС Росії

За його словами, конференцію в Мюнхені відвідають також федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр-міністри Канади і Нідерландів Джастін Трюдо та Марк Рютте, а також глава МЗС Росії Сергій Лавров. У конференції візьме участь і президент України Володимир Зеленський. 

У 2020 році щорічна Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться з 14 по 16 лютого. У ній братимуть участь представники понад 40 країн, а також бізнесу та міжнародних організацій.

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