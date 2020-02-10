Анґела Меркель не братиме участь у Мюнхенській конференції

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не братиме участь у щорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомив глава мюнхенського форуму Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) на пресконференції в Берліні у понеділок, 10 лютого.

ФРН цього року представлять міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas), міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer), додав Ішинґер. Меркель з 2008 року брала участь у заході щодва роки, востаннє вона була присутня на конференції у 2019-му, нагадав Ішинґер.

До Мюнхена завітають президент України та глава МЗС Росії

За його словами, конференцію в Мюнхені відвідають також федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр-міністри Канади і Нідерландів Джастін Трюдо та Марк Рютте, а також глава МЗС Росії Сергій Лавров. У конференції візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

У 2020 році щорічна Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться з 14 по 16 лютого. У ній братимуть участь представники понад 40 країн, а також бізнесу та міжнародних організацій.