Анґела Меркель запевняє, що відчуває відповідальність за долю Європи

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що відчуває особливу відповідальність за майбутнє Європи. "Багато хто непокоїться щодо Європи, і я теж. А тому в мене ще більше зросло почуття відповідальності, аби разом з іншими опікуватися долею цієї Європи", - сказала вона в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, яке було опубліковане в четвер, 16 травня.

На думку, Меркель Європейський Союз повинен невідкладно репозиціонувати себе в світі, що змінюється. Її заклик пролунав перед виборами до Європарламенту, що відбудуться наприкінці травня. Меркель також наголосила, що підтримує провідного кандидата від консервативної Європейської народної партії Манфреда Вебера (Manfred Weber) на посаду голови Єврокомісії. При цьому вона, однак, висловила сумнів у принципі вибору голови Єврокомісії.

Нагадаємо, що перед початком неформального саміту ЄС у румунському місті Сібіу 9 травня багато глав держав та урядів членів Євросоюзу поставили під питання доцільність чинного принципу вибору голови Єврокомісії, за яким орган очолює так званий провідний кандидат від консерваторів чи соціал-демократів на виборах до Європарламенту. Претензії лунали передусім від політиків, які представляють ліберальні політичні сили.

В інтерв'ю Меркель також відзначила свої добрі стосунки з президентом Франції Еммануелем Макроном, хоча й визнала наявність розбіжностей з багатьох питань.