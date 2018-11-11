 Анґела Меркель закликала створити ″справжню″ європейську армію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Анґела Меркель закликала створити "справжню" європейську армію

За словами канцлерки ФРН Анґели Меркель, єдина європейська армія гарантуватиме, що між європейськими країнами більше ніколи не буде війни.

Меркель виступила в Європарламенті з промовою про майбутнє ЄС

Меркель виступила в Європарламенті з промовою про майбутнє ЄС

Виступаючи у Європарламенті в Страсбурзі у вівторок, 13 листопада, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала "з огляду на події минулого року" працювати над планом створення "справжньої" європейської армії. "Спільна європейська армія покаже світу, що між європейськими країнами більше ніколи не буде війни", - цитує Меркель інформагенція dpa. Канцлерка наголосила на тому, що ця ідея ніяк не суперечить існуванню оборонного альянсу НАТО. Схожу думку днями у Парижі висловив президент Франції Еммануель Макрон.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп у Twitter розкритикував французького президента Еммануеля Макрона за низький рейтинг та пригрозив запровадити мита на вина. (13.11.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що ідея створення європейської армії перегукується з прагненням президента США Дональда Трампа перерозподілити фінансовий тягар між членами НАТО. (10.11.2018)

Коли Меркель заходила до зали разом зі спікером Європарламенту Антоніо Таяні, її зустріли оплесками як депутати, так і гості на балконі. Не менше половини сесійної зали аплодували стоячи. Зала була майже повною, повідомляє кореспондент DW з місця події. А ось на балконі вільних місць не залишилося.

Про стабільність Єврозони

Під час виступу Меркель наголосила, що Єврозона працюватиме лише тоді, коли її члени дотримуватимуться своїх зобов'язань. "Наша спільна валюта може функціонувати лише якщо кожний окремий член дотримуватиметься своєї відповідальності у сфері стабільного бюджету", - заявила Меркель. Заява прозвучала на тлі бажання Італії ухвалити державний бюджет, який передбачає подальше збільшення зовнішнього боргу, проти чого виступив ЄС. Рим, утім, відмовляється доопрацьовувати свій проект бюджету.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон у нещодавньому інтерв'ю в ЗМІ говорив про ідею створення "справжньої європейської армії". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - зазначив він, додавши, що Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США".

Дивитись відео 01:50
Now live
01:50 хв

Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Що таке PESCO і як це посилить оборону ЄС? (14.11.2017)  

Також за темою

Norwegen - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Trident Juncture 18

Столтенберг: Європа має оборонятись в рамках НАТО 13.11.2018

Ініціатива щодо створення європейської армії, за словами генека НАТО, має сенс лише в межах Альянсу.

DW Conflict Zone Türkei - Gast Manfred Weber

Як амбітний баварець став кандидатом на посаду глави Єврокомісії 09.11.2018

Кандидатом на посаду глави Єврокомісії на виборах-2019 ЄНП обрала німецького політика Манфреда Вебера. DW з'ясовувала, наскільки якими є його шанси досягти кінцевої мети.

Ukraine Besuch Angela Merkel bei Petro Poroschenko

Анґела Меркель у Києві: підсумки візиту 01.11.2018

Під час візиту в Україну канцлерка ФРН Анґела Меркель висловила підтримку Україні, засудила "вибори" в непідконтрольних Києву районах Донбасу і виступила за продовження санкцій Євросоюзу щодо РФ.

Реклама

Докладно

Угода про асоціацію між Україною та ЄС діє вже понад рік

Проект доповіді ЄП: похвала, критика і перспектива членства

Комітет Європарламенту в закордонних справах схвалив проект доповіді щодо України. Згадується там і перспектива членства 

Італія та євровалюта

Італія, популісти та вроджена вада євро

Загроза санкцій Єврокомісії проти Італії викрила вроджені вади спільної європейської валюти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  