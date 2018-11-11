Анґела Меркель закликала створити "справжню" європейську армію

Виступаючи у Європарламенті в Страсбурзі у вівторок, 13 листопада, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала "з огляду на події минулого року" працювати над планом створення "справжньої" європейської армії. "Спільна європейська армія покаже світу, що між європейськими країнами більше ніколи не буде війни", - цитує Меркель інформагенція dpa. Канцлерка наголосила на тому, що ця ідея ніяк не суперечить існуванню оборонного альянсу НАТО. Схожу думку днями у Парижі висловив президент Франції Еммануель Макрон.

Коли Меркель заходила до зали разом зі спікером Європарламенту Антоніо Таяні, її зустріли оплесками як депутати, так і гості на балконі. Не менше половини сесійної зали аплодували стоячи. Зала була майже повною, повідомляє кореспондент DW з місця події. А ось на балконі вільних місць не залишилося.

Про стабільність Єврозони

Під час виступу Меркель наголосила, що Єврозона працюватиме лише тоді, коли її члени дотримуватимуться своїх зобов'язань. "Наша спільна валюта може функціонувати лише якщо кожний окремий член дотримуватиметься своєї відповідальності у сфері стабільного бюджету", - заявила Меркель. Заява прозвучала на тлі бажання Італії ухвалити державний бюджет, який передбачає подальше збільшення зовнішнього боргу, проти чого виступив ЄС. Рим, утім, відмовляється доопрацьовувати свій проект бюджету.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон у нещодавньому інтерв'ю в ЗМІ говорив про ідею створення "справжньої європейської армії". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - зазначив він, додавши, що Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США".