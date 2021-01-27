Антикорупційне законодавство України

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Закон України "Про запобігання корупції" набув чинності 24 квітня 2015 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антикорупційні закони".
Закон України "Про запобігання корупції" визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Антикорупційному суду допомагати карати топ-корупціонерів. Наскільки готовий суд, який запрацював 5 вересня, до роботи і що обговорювала Олена Танасевич із Зеленським, голова Антикорупційного суду розповіла в ексклюзивному інтерв’ю DW.
Ірина Шиба - юристка та керівниця проектів ГО "Фундація DEJURE". Якби не її діяльність, до Антикорупційного суду потрапили б півсотні недоброчесних суддів. До 21 березня мають остаточно затвердити кандидатів.