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Антикорупційне законодавство України

Закон України "Про запобігання корупції" набув чинності 24 квітня 2015 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антикорупційні закони".

Закон України "Про запобігання корупції" визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський відступив? Президент відкликав законопроєкт про розпуск КСУ

Зеленський відступив? Президент відкликав законопроєкт про розпуск КСУ 27.01.2021

У розпал конституційної кризи Володимир Зеленський пропонував визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня щодо антикорупційного законодавства та припинити повноваження суддів його складу.
Зеленський пропонує Раді відновити відповідальність за недостовірне декларування

Зеленський пропонує Раді відновити відповідальність за недостовірне декларування 27.11.2020

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності чиновників за декларування недостовірної інформації.
Зеленський звернувся до Венеціанської комісії через скандальне рішення КСУ

Зеленський звернувся до Венеціанської комісії через скандальне рішення КСУ 25.11.2020

Володимир Зеленський закликав Венеціанську комісію надати висновок щодо рішення Конституційного суду від 27 жовтня за процедурою прискореного розгляду.
Найгучніші справи Конституційного суду України

Найгучніші справи Конституційного суду України 03.11.2020

Внаслідок рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства Україна опиналась на межі конституційної кризи. Які ще важливі реформи перебувають на розгляді в Конституційному суді та які гучні рішення вже ухвалені.

Протести під стінами КСУ: "Повторення історії неможливе" (30.10.2020) 30.10.2020

"Ми вийшли на акцію, аби показати, що повторення історії неможливе". У напрямку суду летіли презервативи й димові шашки. Це - реакція на спробу КСУ заблокувати антикорупційні реформи.

У ЄС нагадали, що фінансова підтримка Києва пов'язана з боротьбою з корупцією

У ЄС нагадали, що фінансова підтримка Києва пов'язана з боротьбою з корупцією 29.10.2020

Створені в Україні антикорупційні органи є фундаментом трансформації країни, рішення КС ставить під сумнів низку її міжнародних зобов'язань, вважають у ЄС.

Посли країн G7 про рішення КСУ: Україна не повинна повертатися в минуле

Посли країн G7 про рішення КСУ: Україна не повинна повертатися в минуле 29.10.2020

Посли G7 висловили свою тривогу зусиллями скасувати впроваджувані в країні з 2014 року антикорупційні реформи.
Офіс Зеленського після рішення КСУ: Жодного відступу в антикорупційній роботі

Офіс Зеленського після рішення КСУ: Жодного відступу в антикорупційній роботі 27.10.2020

У Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на рішення КСУ про скасування низки антикорупційних норм обіцянкою не відступати у боротьбі з корупцією. Офіційно рішення суду ще не оприлюднено.
КСУ визнав частково неконституційними антикорупційні закони - ЗМІ

КСУ визнав частково неконституційними антикорупційні закони - ЗМІ 27.10.2020

ЗМІ повідомляють, що судді КС визнали неконституційною відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019) 05.09.2019

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Антикорупційному суду допомагати карати топ-корупціонерів. Наскільки готовий суд, який запрацював 5 вересня, до роботи і що обговорювала Олена Танасевич із Зеленським, голова Антикорупційного суду розповіла в ексклюзивному інтерв’ю DW.

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео)

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео) 07.05.2019

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на поліпшення з приходом команди Володимира Зеленського?
Судова реформа: як активістка перевіряла суддів до Вищого антикорупційного суду (відео)

Судова реформа: як активістка перевіряла суддів до Вищого антикорупційного суду (відео) 14.03.2019

Ірина Шиба - юристка та керівниця проектів ГО "Фундація DEJURE". Якби не її діяльність, до Антикорупційного суду потрапили б півсотні недоброчесних суддів. До 21 березня мають остаточно затвердити кандидатів.

Чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (відео)

Чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (відео) 15.11.2018

Із загибеллю Катерини Гандзюк у Херсоні, фактично, більше не залишилося активних борців з корупцією. Її справа продемонструвала, наскільки пасивна громада Херсона в протидії місцевим корупціонерам.
Закон про антикорупційний суд: все тільки починається

Закон про антикорупційний суд: все тільки починається 07.06.2018

Після двох років дискусій Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд. Він став результатом компромісу з міжнародними партнерами України. Попереду ще один закон і тривалий відбір суддів.
Порошенко: Антикорупційні органи створюються не для безвізу або траншу МВФ

Порошенко: "Антикорупційні органи створюються не для безвізу або траншу МВФ" 26.01.2018

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив, що його приорітетом є боротьба з корупцією, а також єдність Європи.

Верховна Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

Верховна Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету 07.12.2017

Відкликання депутата від "Самопомочі" підтримали 256-ма голосами. У представництві ЄС напередодні попередили про стурбованість усуненням Соболєва з посади.
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