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Антибіотики

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антибіотики".

Антибіотики - речовини, які мають здатність пригнічувати розвиток або вбивати мікроорганізми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

З квітня антибіотики в Україні продаватимуть лише за електронним рецептом

З квітня антибіотики в Україні продаватимуть лише за електронним рецептом 27.01.2022

Навесні в Україні запроваджується електронний рецепт на антибіотики. Це допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів, сподіваються в МОЗ. Призначити антибіотик може виключно лікар.
Антибіотики за e-рецептом: що треба знати і чому це важливо

Антибіотики за e-рецептом: що треба знати і чому це важливо 30.12.2021

З весни 2022 року антибіотики в українських аптеках можна буде купити лише за електронним рецептом. Пояснюємо, як це працюватиме і чому це потрібно.

Зарплати, податки, заборони й оборона: що новий 2022 рік готує українцям? (29.12.2021) 29.12.2021

"Мінімалка" ростиме, а з нею і податки. Антибіотики без рецепта не купити, у пластиковий пакет продукти не скласти. У 2022 році заплановано чимало змін, що торкнуться кожного. Детальніше - в огляді DW.
Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021 (30.12.2020)

Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021 (30.12.2020) 30.12.2020

Земельна реформа, подорожчання мобільного зв'язку і струму, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.
Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021? (відео)

Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021? (відео) 30.12.2020

Земельна реформа, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.
В Україні планують запровадити в 2021 році рецепти на антибіотики

В Україні планують запровадити в 2021 році рецепти на антибіотики 22.12.2020

У 2021 році в Україні буде запроваджено рецепти на антибіотики, очікує міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.
Як сліпі кошенята: лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео)

"Як сліпі кошенята": лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео) 11.12.2020

Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.

Лікар з Луцька: Рано чи пізно на "ковід" перехворіють усі (11.12.2020) 11.12.2020

Сам перехворів коронавірусом, але поселився на роботі і продовжував лікувати своїх пацієнтів. Волинський пульмонолог з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та чому смертність від запалення легень за півроку в 30 разів перевищила показники 2019-го.
В Україні споживання деяких антибіотиків зросло у 40 разів - Ляшко

В Україні споживання деяких антибіотиків зросло у 40 разів - Ляшко 17.11.2020

Неконтрольоване споживання антибіотиків формує резистентність до них, попереджає головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Чого не варто робити при COVID-19: десять порад від медиків

Чого не варто робити при COVID-19: десять порад від медиків 13.11.2020

Антибіотики для профілактики, лікування противірусними препаратами, КТ легень при перших симптомах – DW про найпоширеніші помилки, яких допускаються українці при COVID-19.
Коронавірус і антибіотики: небезпечна суміш

Коронавірус і антибіотики: небезпечна суміш 27.10.2020

Страх перед важким перебігом COVID-19 і недовіра до системи хорони здоров'я змушує українців вживати антибіотики, лікуючись вдома. Фахівці застерігають від такого самолікування або "профілактики" ускладнень.
Коронавірус: ЄС занадто залежить від ліків з Китаю

Коронавірус: ЄС занадто залежить від ліків з Китаю 17.03.2020

Пандемія COVID-19 показала, що залежність Німеччини і Європи від поставок китайської фармацевтичної продукції досягла загрозливих масштабів. У ФРН вимагають вжити термінових контрзаходів.
Зловживання антибіотиками в тваринництві: смертельна загроза для людини

Зловживання антибіотиками в тваринництві: смертельна загроза для людини 11.12.2019

У Євросоюзі обмежують вживання антибіотиків у тваринництві через небезпеку для людей. Натомість в Україні уряд не виділяє грошей на відповідний контроль, а у вишах годувати тварин антибіотиками навіть рекомендують.
Коли потрібно приймати антибіотики, а коли від них треба утриматися

Коли потрібно приймати антибіотики, а коли від них треба утриматися 27.11.2019

Навіть медики достеменно не знають про всі ризики лікування антибіотиками. Проти вірусів вони не допомагають, натомість застосування антибіотиків без потреби допомагає бактеріям розвивати імунітет проти них.

Антибіотики небезпечніші для людства, ніж зміна клімату? (05.09.2019) 05.09.2019

Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті. Науковці застерігають: це може стати більшим викликом для людства, ніж зміна клімату на планеті.
Резистентні бактерії забирають життя 33 тисяч європейців щороку

Резистентні бактерії забирають життя 33 тисяч європейців щороку 06.11.2018

Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті.
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