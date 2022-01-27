Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антибіотики".
Антибіотики - речовини, які мають здатність пригнічувати розвиток або вбивати мікроорганізми. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Земельна реформа, подорожчання мобільного зв'язку і струму, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.
Сам перехворів коронавірусом, але поселився на роботі і продовжував лікувати своїх пацієнтів. Волинський пульмонолог з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та чому смертність від запалення легень за півроку в 30 разів перевищила показники 2019-го.
Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті. Науковці застерігають: це може стати більшим викликом для людства, ніж зміна клімату на планеті.