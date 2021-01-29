 Андрій Антоненко залишається під вартою, суд перенесено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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Андрій Антоненко залишається під вартою, суд перенесено

Розгляд справи Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета, перенесено. Він залишається під вартою.

Антон Антоненко

Антон Антоненко (фото з архіву)

Шевченківський районний суд міста Києва в вівторок, 9 березня, залишив під вартою музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивство журналіста Павла Шеремета, оскільки один із присяжних не з'явився на засідання суду. Засідання, на якому планувалося переглянути запобіжний захід підозрюваному, перенесено на наступний тиждень, 16 березня.

Як повідомляють українські ЗМІ, біля будівлі суду зібралося близько сотні мітингувальників, які спробували не випустити автомобіль, в якому, ймовірно, перевозили Антоненка, внаслідок чого сталися сутички між ними та правоохоронцями. Після сутичок акція протесту відбувалася спокійно, мітингувальники вимагали проведення засідання. Серед активістів, які намагалися не випустити автозак з Антоненком, були представники "Національного корпусу" та організації "С14".

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Під час сутичок і перед ними мітингувальники використовували фаєри. Правоохоронці затримали кількох активістів, проте згодом усіх відпустили на місці подій. Деякі учасники сутичок постраждали - у деяких помітні синці, в одного розсічена брова. Через приблизно півгодини після сутичок і учасники мітингу, і правоохоронці почали помалу розходитися.

Нагадаємо, що вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

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Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року. 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета здійснюватиме суд присяжних. Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка тримають під вартою. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.

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