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Америка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Америка".

Америка - частина світу, яка об'єднує два материка, а саме - Північну та Південну Америку. Часто Америкою називають державу - Сполучені Штати Америки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані

Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані 13.04.2022

Кордон між США та Мексикою, відкритий для українських біженців, залишається нездоланною перешкодою як для латиноамериканців, так і для росіян, у тому числі тих, котрі не підтримують політику президента РФ.
У Нікарагуа помер ув'язнений лідер опозиції Торрес

У Нікарагуа помер ув'язнений лідер опозиції Торрес 13.02.2022

Генерала у відставці Гьюго Торреса називають ключовою постаттю революції сандиністів 1962-1974 років. Він провів вісім місяців у в'язниці після арешту напередодні загальних виборів 2021 року.
У Коста-Ріці відбулися вибори: у лідерах експрезидент й ексміністр фінансів

У Коста-Ріці відбулися вибори: у лідерах експрезидент й ексміністр фінансів 08.02.2022

Фігересу, який очолював країну у 1994-1998 роках, закидають отримання незадекларованих гонорарів на суму у понад 900 тисяч доларів. Його суперника у перегонах Чавеса звинувачували у домаганнях.
В Коста-Риці обирають президента та парламент

В Коста-Риці обирають президента та парламент 06.02.2022

В одній з найменших країн Центральної Америки проходять президентські і парламентські вибори. На пост президента претендують понад 20 кандидатів.
У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти

У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти 24.01.2022

Після розливу нафти внаслідок аварії на узбережжі поблизу Ліми в Перу оголосили надзвичайну ситуацію. Аварію спричинили аномальні хвилі після виверження вулкана поблизу архіпелагу Тонга.
Як Парагвай стає прихистком для німецьких антивакцинаторів

Як Парагвай стає прихистком для німецьких антивакцинаторів 28.12.2021

Парагвай притягує дедалі більше ворогів демократії, прихильників теорій змови та противників вакцинації від коронавірусу з Німеччини. Утім, у південноамериканській країні новоприбульцям особливо не раді.
Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди

Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди 01.12.2021

Новий варіант коронавірусу виявили у Південній Америці. Тепер він зафіксований на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами ворогами та шпигунами

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами "ворогами" та "шпигунами" 29.11.2021

За словами Мадуро, європейські спостерігачі, які виявили низку порушень на регіональних виборах 21 листопада, намагалися "заплямувати" виборчий процес у Венесуелі.

Тропічні ліси Амазонії: шкоди невдовзі більше, ніж користі? (10.11.2021) 10.11.2021

Амазонія вже втратила 17% своїх лісів. Якщо так триватиме й далі, до 2030 покриття дерев зменшиться на 27%. Це матиме серйозні глобальні наслідки і може спричинити ефект доміно…
У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона

У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона 24.10.2021

Президент Колумбії Іван Дуке порівняв затримання наркобарона Дайро Антоніо Усуги з вбивством у 1993 році наркоторговця Пабло Ескобара.
COVID-19: Куба розпочала вакцинацію дітей віком від двох років

COVID-19: Куба розпочала вакцинацію дітей віком від двох років 07.09.2021

Щеплення дітей від коронавірусу на Кубі проводять місцевим препаратом Soberana 02. У листопаді кубинська влада планує відкрити кордон.
Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки

Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки 01.09.2021

Альянс опозиційних партій має намір брати участь в регіональних виборах в листопаді. Опозиція Венесуели бойкотувала всі вибори з 2018 року.
Буревій Грейс накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих

Буревій "Грейс" накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих 22.08.2021

Буревій двічі вдарив по Мексиці - спершу пронісся над Юкатаном, а згодом знову вийшов на берег на узбережжі Мексиканської затоки. "Грейс" приніс рясні опади, спричинив повені й зсуви ґрунту.
Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію?

Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію? 09.08.2021

Згідно з японським дослідженням, лямбда-варіант коронавірусу з Південної Америки не тільки більш заразний, але і більш стійкий до антитіл, ніж всі інші. Час починати його боятися?
Президентом Перу став новачок у політиці Педро Кастільйо

Президентом Перу став новачок у політиці Педро Кастільйо 20.07.2021

Колишній вчитель Педро Кастільйо на посаді президента Перу обіцяє побудувати в країні соціалізм і взяти під контроль ЗМІ.

Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі

Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі 19.07.2021

Вогонь охопив майже 120 тисяч гектарів лісових угідь у штаті Орегон в США. Потужні лісові пожежі також вирують у Якутії в Росії.
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