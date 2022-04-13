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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Америка".
Америка - частина світу, яка об'єднує два материка, а саме - Північну та Південну Америку. Часто Америкою називають державу - Сполучені Штати Америки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.