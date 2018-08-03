 Американські дипломати передали КНДР лист Трампа Кім Чен Ину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

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Новини

Американські дипломати передали КНДР лист Трампа Кім Чен Ину

Делегація Сполучених Штатів на форумі ASEAN у Сінгапурі передала північнокорейській стороні лист Дональда Трампа до лідера КНДР Кім Чен Ина.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин під час саміту в Сингапурі (12 червня, 2018 року)

Дональд Трамп і Кім Чен Ин під час саміту в Сингапурі (12 червня, 2018 року)

Делегація США в суботу, 4 серпня, передала очільнику МЗС КНДР Рі Йон Хо листа президента США Дональда Трампа до північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Про це держсекретар США Майкл Помпео написав у своєму мікроблозі Twitter.

Посол США на Філіппінах Сун Кім вручив листа північнокорейському міністру під час зустрічі на полях форуму організації країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), що проходить цими днями в Сінгапурі, інформує агенція Reuters. Лист став відповіддю на послання Кім Чен ИнаДональду Трампу, яке той написав на початку липня. У своєму листі північнокорейський лідер засвідчив "великий прогрес" у відносинах між США та КНДР.

Держсекретар США Майк Помпео та голова МЗС КНДР Рі Йон Хо також мали нагоду обмінятися привітаннями на форумі ASEAN. Дипломати не проводили офіційної зустрічі.

Водночас, виступаючи на форумі, Майк Помпео знову наголосив на "важливості продовження дипломатичного та економічного тиску на Північну Корею" в питанні повної денуклеаризації країни. Шанси на прогрес у цьому питанні він оцінив як "доволі оптимістичні", пише агенція AFP. Водночас північнокорейський міністр назвав продовження дії санкцій США попри начебто припинення Пхеньяном ядерних випробувань "тривожним" сигналом.

Як повідомлялося раніше, 12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту в Сінгапурі підписали декларацію про готовність до спільних зусиль щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові.  Відтоді США послідовно наполягають на повній денуклеаризації КНДР.

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Очима карикатуриста: Угода Трампа й Кіма - безпека в обмін на денуклеаризацію

Кім Чен Ин пообіцяв повну денуклеаризацію Корейського півострова. Дональд Трамп зобов'язався надати Північній Кореї гарантії безпеки. Сергій Йолкін про "вихід" лідера КНДР з атомного бункера. (12.06.2018)  

США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння

Американський президент Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали декларацію під час зустрічі у Сінгапурі. Трамп заявив, що переговори проходять краще, ніж "будь-хто очікував". (12.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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