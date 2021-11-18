Американський громадянин планував замах на міністра агрополітики Романа Лещенка - МВС

Співробітники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції викрили американського бізнесмена та його українську спільницю, які планували організувати замах на здоров'я міністра аграрної політики України Романа Лещенка. Про це на брифінгу в четвер 18 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За словами міністра, ще в серпні цього року правоохоронцям стало відомо про жінку, яка підшукує найманого вбивцю. Заславши до неї підставного кілера, поліцейські дізналися, що жінка разом з американським бізнесменом планує замах на колектора. Той начебто мав стягнути на користь американця старі борги, однак, взявши гонорар, не виконав завдання.

Під наглядом правоохоронців підставний кілер викрав колектора та зімітував його вбивство, про що доповів замовникам. Денис Монастирський під час брифінгу навіть показав відео, на якому чоловіка у могилі засипають землею - він стверджує, що "кілер" відправив його замовникам в якості доказу.

Після колектора узялися за боржника

За словами голови МВС, після цього американський бізнесмен і його українська спільниця вирішили замовити напад і на боржника, з яким не впорався "вбитий" колектор. Боржником і був Роман Лещенко, теперішній міністр агрополітики, який до приходу в держсектор займався сільським господарством на Черкащині.

Монастирський під час брифінгу оприлюднив відео, зняте прихованою камерою. На ньому імовірний кілер розпитує, що робити з Лещенком у чоловіка, який розмовляє англійською. Присутня на зустрічі жінка перекладає: "Я не замовляю його вбивство. Але якщо ви вб'єте цього міністра - я не проти".

За словами міністра внутрішніх справ, напередодні, 17 листопада, замовники зустрілись із "кілером" і передали йому завдаток за замах на Романа Лещенко - 20 тисяч доларів. Після цього їх затримали.

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Замовники під арештом

Керівник Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу повідомив журналістам, що замовники замаху нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Суд ще не обирав їм запобіжних заходів. "Певен, наша спільна робота призведе до того, що ці люди не скоро вийдуть на свободу", - заявив він.

Правоохоронці не уточнюють повний перелік злочинів, які інкриміновано затриманим, згадуючи зокрема нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Втім, за словами Дениса Монастирського, обом загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі - така санкція передбачена зокрема за замовне вбивство.

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Мотиви не пов'язані з держслужбою

Сам Роман Лещенко теж був присутній на брифінгу, за словами правоохоронців, про замах він дізнався за півгодини до початку прес-конференції. Лещенко виглядав схвильованим і говорив плутано. Він повідомив журналістам, що й раніше отримував погрози і навіть перебував під державною охороною.

"Якщо хтось вважає, що погрози, замах, шантаж допоможе уникнути відповідальності, то хочу запевнити, що вам нічого не вдасться... Земельна реформа і наведення порядку є визначальною основою руху нашої держави", - заявив він і в той же час зазначив, що замах не пов'язаний із його політичною діяльністю.

Такої ж думки дотримуються і правоохоронці. "Головний мотив - це гроші", - заявив Ігор Клименко. А Денис Монастирський зазначив, що неприязні відносини між американським громадянином і Лещенком виникли ще у 2018 році, до приходу останнього на державну службу.

В офіційній біографії Романа Лещенка вказано, що до роботи в Держгеокадастрі у 2020 році він був депутатом Жашківської районної ради в Черкаській області. Втім, відповідно до даних Єдиного держреєстру юридичних осіб, на Черкащині у 2016-2020 роках Лещенко також керував низкою агропідприємств, зокрема компаніями "Гросанс" та "Дакота агро інвестментс", а в останній був також співвласником. Його партнером був громадянин США Курт Джейкоб Гросанс.

З єдиного реєстру судових рішень випливає, що "Гросанс" намагалась відсудити 27 мільйонів гривень в черкаської агрофірми "Прогрес", директором і власником якої теж був Лещенко.

Сам Лещенко, пояснюючи мотиви замаху на себе, згадував про американського громадянина, який буцімто в шахрайский спосіб постачав йому та іншим черкаським селянам генетично модифіковане насіння.