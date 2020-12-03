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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Альтернативна Нобелівська премія".
Альтернативною Нобелівською премією називають премію "За правильний спосіб життя" фонду Right Livelihood Award Foundation. Премія традиційно присуджується борцям за права людини, охорону навколишнього середовища та мир. Премія "За правильний спосіб життя" вручається щорічно з 1980 року чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.
У Стокгольмі оголосили лауреатів премії Right Livelihood Award Foundation. Крім російської правозахисниці її цього року отримали сирійські волонтери, єгипетські захисники прав жінок та незалежна турецька газета.