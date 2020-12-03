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Альтернативна Нобелівська премія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Альтернативна Нобелівська премія".

Альтернативною Нобелівською премією називають премію "За правильний спосіб життя" фонду Right Livelihood Award Foundation. Премія традиційно присуджується борцям за права людини, охорону навколишнього середовища та мир. Премія "За правильний спосіб життя" вручається щорічно з 1980 року чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.

Білоруському правозахиснику Біляцькому вручена альтернативна нобелівка

Білоруському правозахиснику Біляцькому вручена альтернативна "нобелівка" 03.12.2020

Білоруський правозахисний центр "Вясна" і її глава Олесь Біляцкий отримали шведську премію "За правильний спосіб життя". Цього року її вручали віртуально через пандемію коронавірусу.
Лауреат альтернативної Нобелівської премії про жорстокість Лукашенка

Лауреат альтернативної Нобелівської премії про жорстокість Лукашенка 02.10.2020

Білоруський правозахисник Олесь Біляцький, який отримав альтернативну Нобелівську премію, розповів DW про нові факти насильства з боку влади Білорусі та те, як премія допоможе покарати винних.
Лауреати альтернативної Нобелівської премії-2020: білоруський активіст та інші

Лауреати альтернативної Нобелівської премії-2020: білоруський активіст та інші 01.10.2020

Шведська премія "За правильний спосіб життя" присуджена правозахисному центру "Вясна" з Білорусі та його голові Олесю Біляцькому, а також активістам з Нікарагуа, Ірану та США.

У Швеції оголосили лауреатів альтернативної Нобелівської премії

У Швеції оголосили лауреатів альтернативної Нобелівської премії 01.10.2020

Серед лауреатів - білоруський правозахисник Олесь Біляцький та заснований ним правозахисний центр "Вясна".

Грета Тунберг отримала альтернативну Нобелівську премію

Грета Тунберг отримала альтернативну Нобелівську премію 25.09.2019

Греті Тунберг присудили премію "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією. Окрім екоактивістки зі Швеції, престижну нагороду здобули ще три лауреати.

Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти

Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти 24.11.2018

Троє з лауреатів-правозахисників із Саудівської Аравії перебувають у в'язниці.
Маріз Конде стала першою лауреаткою альтернативної Нобелівської премії з літератури

Маріз Конде стала першою лауреаткою альтернативної Нобелівської премії з літератури 12.10.2018

Творчість французької письменниці Маріз Конде описує "жахи колоніалізму і хаос постколоніалізму", вирішило журі альтернативної Нобелівської премії. Нагороду Конде воліє ділити з всіма жителям Гваделупи.
У Стокгольмі назвали лауреатів альтернативної Нобелівської премії

У Стокгольмі назвали лауреатів альтернативної Нобелівської премії 24.09.2018

Цьогоріч альтернативну Нобелівську премію отримають борці з корупцією, з утисками прав людини та з посухами.
Азербайджан не пускає журналістку на вручення альтернативного Нобеля

Азербайджан не пускає журналістку на вручення альтернативного Нобеля 24.11.2017

Критична журналістка з Азербайджану Хадіджа Ісмаїлова, яка отримала цьогорічну альтернативну Нобелівську премію, не зможе приїхати на вручення - їй заборонено виїзд із країни, її рахунки заморожені.
Лауреатка альтернативного Нобеля: Влада Азербайджану не примусить мене замовкнути

Лауреатка альтернативного Нобеля: Влада Азербайджану не примусить мене замовкнути 26.09.2017

Журналістка Хадіджа Ісмаїлова, яка отримала альтернативну Нобелівську премію, розказала DW, про що думала у в'язниці, що означає для неї премія та що не влаштовує її в Азербайджані.
Оголошено лауреатів альтернативної Нобелівської премії

Оголошено лауреатів альтернативної Нобелівської премії 26.09.2017

Цьогоріч премію "За правильний спосіб життя" присудили правозахисникам із Індії, Ефіопії та США, а також азербайджанській журналістці.
У Стокгольмі вручили альтернативну Нобелівську премію

У Стокгольмі вручили альтернативну Нобелівську премію 26.11.2016

У 2016 році "альтернативного Нобеля" отримали активісти та організації з Єгипту, Росії, Сирії та Туреччини.
У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (відео)

У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (відео) 25.11.2016

У Стокгольмі 25 листопада урочисто вручають альтернативну Нобелівську премію. Шведський фонд нагороджує відомих активістів та правозахисників преміями Right Livelihood Award.

У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (25.11.2016) 25.11.2016

У Стокгольмі 25 листопада урочисто вручають альтернативну Нобелівську премію. Шведський фонд нагороджує відомих активістів та правозахисників преміями Right Livelihood Award.

Російська правозахисниця стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії

Російська правозахисниця стала лауреаткою альтернативної "Нобелівської премії" 22.09.2016

У Стокгольмі оголосили лауреатів премії Right Livelihood Award Foundation. Крім російської правозахисниці її цього року отримали сирійські волонтери, єгипетські захисники прав жінок та незалежна турецька газета.
Едвард Сноуден отримав альтернативну Нобелівську премію

Едвард Сноуден отримав альтернативну Нобелівську премію 01.12.2014

Екс-співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден отримав альтернативну Нобелівську премію. Він не міг бути особисто присутнім на церемонії та зробив пряме включення з Росії.
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