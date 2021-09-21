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Алжир

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Алжир".

Алжир - країна в Північній Африці. Повна назва – Алжирська Народна Демократична Республіка. За площею Алжир є найбільшою в Африці країною. Кількість населення Алжиру перевищує 41 мільйон осіб. Столиця Алжиру - місто Алжир. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Макрон попросив вибачення у алжирців, які воювали на боці Франції

Макрон попросив вибачення у алжирців, які воювали на боці Франції 21.09.2021

Після Алжирської війни десятки тисяч мусульман Алжиру, які воювали на боці Франції, були кинуті Парижем напризволяще. Нині Еммануель Макрон попросив у них вибачення і пообіцяв відшкодування шкоди.
За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро

За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро 29.08.2021

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО, а також Алжир, Єгипет і Катар.
Алжир заявив про розрив дипломатичних відносин з Марокко

Алжир заявив про розрив дипломатичних відносин з Марокко 25.08.2021

Рішення Алжиру щодо розриву дипломатичних відносин з Марокко пов'язане з триваючим конфліктом навколо Західної Сахари, на значну територію якої претендує Марокко.
В Алжирі у боротьбі з пожежами загинули десятки військових

В Алжирі у боротьбі з пожежами загинули десятки військових 10.08.2021

У районі Тізі-Узу через лісові пожежі загинули до 25 військових та щонайменше 17 цивільних. Уряд звинувачує у пожежах паліїв.
ЄС оновив список країн, жителям яких дозволено в'їзд

ЄС оновив список країн, жителям яких дозволено в'їзд 30.07.2020

Рада ЄС оновила перелік третіх країн, жителі яких можуть в'їжджати до Шенгенської зони без обмежень. Зі списку виключили Алжир, не додавши жодної нової країни. Відповідно, України у ньому поки немає.
Спалах коронавірусу: ще одна жертва у Франції, перше інфікування у Греції

Спалах коронавірусу: ще одна жертва у Франції, перше інфікування у Греції 26.02.2020

У Франції зафіксували першу смерть громадянина цієї держави від коронавірусу. В Ірані від захворювання померли 19 людей. Це - найбільша кількість жертв поза межами Китаю, де спалахнула епідемія.
Новообраний президент Алжиру на тлі протестів пообіцяв діалог

Новообраний президент Алжиру на тлі протестів пообіцяв діалог 13.12.2019

На тлі масових акцій протестів проти результатів президентських виборів новообраний лідер Алжиру Абдельмаджід Теббун заявив про підготовку нової конституції та діалог з опозицією.
Президентом Алжиру обрали експрем'єра країни

Президентом Алжиру обрали експрем'єра країни 13.12.2019

Ексглава уряду Алжиру Абдельмаджід Теббун здобув 58 відсотків голосів виборців. Явка на виборах глави держави становила 40 відсотків.
Демонстранти в Алжирі вийшли на вулиці з вимогою нової революції

Демонстранти в Алжирі вийшли на вулиці з вимогою "нової революції" 02.11.2019

На 65-ту річницю від початку війни за незалежність від Франції тисячі алжирців мітингували з вимогою "нової революції".
Президентські вибори в Алжирі призначені на 12 грудня

Президентські вибори в Алжирі призначені на 12 грудня 15.09.2019

Після відставки у березні президента Абдельазіза Бутефліки, масових акцій протесту та скасованих виборів в Алжирі знову призначили дату обрання нового глави держави.
Безлади у Франції після перемоги збірної Алжиру: майже 300 затриманих

Безлади у Франції після перемоги збірної Алжиру: майже 300 затриманих 15.07.2019

Більшість фанатів, котрі надто бурхливо святкували перемогу футболістів Алжиру над Нігерією на Кубку Африки, залишили під вартою.

В Алжирі скасовані президентські вибори

В Алжирі скасовані президентські вибори 02.06.2019

Президентські вибори в Алжирі, проведення яких планувалося 4 липня, скасовані. Перехідний період після відставки екс-президента Бутефліки в країні може продовжитись.

В Алжирі тривають протести проти правлячої еліти

В Алжирі тривають протести проти правлячої еліти 10.05.2019

Тисячі людей вийшли на вулиці Алжиру дванадцяту п'ятницю поспіль. Вони вимагають усунення правлячої верхівки країни та бізнесменів, які десятиліттями правили країною.
В Алжирі призначили тимчасового президента, але протести тривають

В Алжирі призначили тимчасового президента, але протести тривають 09.04.2019

Алжирський парламент призначив 76-річного Абделькадера Бенсалаха тимчасовим виконувачем обов'язків президента. Незадоволені цим протестувальники знову вийшли на вулиці.
В Алжирі тривають протести - вимагають відставки інших топ-чиновників

В Алжирі тривають протести - вимагають відставки інших топ-чиновників 05.04.2019

Попри відставку президента Алжиру Абдельазіза Бутефліки, який правив країною 20 років, тисячі алжирців продовжують протестувати.
20-річне правління президента Алжиру Бутефліки офіційно завершилося

20-річне правління президента Алжиру Бутефліки офіційно завершилося 02.04.2019

Алжирський президент Абдельазіз Бутефліка оголосив про свою відставку - його правління, що тривало 20 років, офіційно добігло кінця до завершення строку його повноважень.
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