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Алжир - країна в Північній Африці. Повна назва – Алжирська Народна Демократична Республіка. За площею Алжир є найбільшою в Африці країною. Кількість населення Алжиру перевищує 41 мільйон осіб. Столиця Алжиру - місто Алжир. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.