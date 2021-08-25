Алжир заявив про розрив дипломатичних відносин з Марокко

Алжир офіційно розриває дипломатичні відносини з Марокко через конфлікт, пов'язаний із Західною Сахарою. Про це у вівторок, 24 серпня, повідомив міністр закордонних справ Алжиру Рамтан Рамамра.

У свою чергу, міністерство закордонних справ Марокко у своїй заяві у соцмережі Twitter заявило, що шкодує про "абсолютно невиправдане, але очікуване рішення (Алижиру. - Ред.) - з огляду на ескалацію, що спостерігається останніми тижнями". У МЗС Марокко заявили, що "категорично відкидають хибні, приводи, що лежать в основі рішення", і додали, що королівство і надалі буде "вірним партнером алжирського народу".

Нагадаємо, Марокко контролює значну частину спірної території Західної Сахари, однак цих дій Рабату не визнає міжнародна спільнота. Водночас Алжир підтримує військову організацію Полісаріо, яка бореться за незалежність цієї території.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв схвалити суверенітет Марокко над Західною Сахарою у відповідь на нормалізацію відносин між Марокко з Ізраїлем. Однак цей крок викликав побоювання в Алжирі, що Ізраїль може надати військову підтримку Марокко, що може мати дестабілізуючий ефект.

Ця суперечка також викликала напругу з європейськими країнами, які відкидають претензії Марокко на Західну Сахару. Після того, як на початку 2021 року іспанська лікарня прийняла на лікування лідера руху Полісаріо, уряд Марокко послабив контроль на кордоні з іспанським ексклавом Сеута, в результаті чого тисячі мігрантів перетнули кордон. Крім того, Марокко відкликало свого посла з Берліна в травні, також через конфлікт навколо Західної Сахари.