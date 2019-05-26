Алексіс Ципрас оголосив позачергові парламентські вибори в Греції

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив проведення позачергових парламентських виборів. Про це Ципрас повідомив у неділю, 26 травня, під час телевізійної промови. За словами керівника грецького уряду, на початку червня він прохатиме президента країни призначити нові вибори до парламенту країни, передає AFP.

Згодом під час прес-конференції Ципрас додав, що причиною такого кроку став незадовільний результат виборів до Європарламенту, котрий здобула його ліва партія СИРІЗА. Згідно з даними екзит-полів, СИРІЗА Ципраса набирає близько 25 відсотків підтримки, значно поступаючись опозиційний консервативній "Новій демократії".

Власне, в жовтні цього року в Греції мали відбутися чергові вибори до парламенту. В разі ухвалення позачергових виборів, голосування може відбутися вже наприкінці червня цього року, зазначає dpa.

Нагадаємо, 10 травня грецький парламент більшістю голосів висловив довіру уряду Алексіса Ципраса.