 Адміністрація Трампа хоче заблокувати публікацію книги його ексрадника Болтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2020

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Новини

Адміністрація Трампа хоче заблокувати публікацію книги його ексрадника Болтона

Адміністрація Дональда Трампа подала позов з проханням не допустити публікації книги Джона Болтона. У книзі ексрадника Трампа є інсайдерські історії, які можуть зашкодити репутації Білому дому.

Дональд Трамп і Джон Болтон, архівне фото

Дональд Трамп і Джон Болтон, архівне фото

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок, 16 червня, подала позов до федерального суду у Вашингтоні з проханням не допустити публікації книги колишнього радника глави Білого дому з національної безпеки Джона Болтона.

Міністерство юстиції заявило у своєму позові, що публікація книги може "зашкодити національній безпеці" через розкриття секретної інформації, до якої Болтон мав доступ під час свого 17-місячного перебування в Білому домі, повідомляє агенція AFP.

Також мін'юст зазначає, що Болтон порушує правила через свою відмову почекати поки Рада національної безпеки США перегляне його текст. У позові наголошують, що Рада нацбезпеки знайшла "значну кількість засекреченої інформації, яку вона просила вилучити", але "відповідач, очевидно, незадоволений швидкістю аналізу тексту".

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Згідно з позовом, Болтон та видавництво вирішили опублікувати книгу не чекаючи завершення аналізу. Відповідно, публікація книги була б "явним порушенням домовленостей, які Болтон підписав як умову для своєї роботи і для отримання доступу до секретної інформації", - переконані у міністерстві юстиції США.

Водночас у повідомленні видавництва Simon and Schuster зазначають, що Болтон "співпрацював з Радою національної безпеки, щоб внести зміни до тексту відповідно до зауважень цього відомства". Видавництво запевняє, що остаточна опублікована версія "відображає ці зміни".

Також Simon and Schuster анонсували деякі теми, про які йдеться у книжці Болтона. Зокрема, у ній він розповідає про тиск Трампа на український уряд, щоб почати розслідування проти його політичного опонента Джо Байдена.

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Продаж книги Болтона "Кімната, де це сталося: Мемуари про Білий дім", як очікується, має розпочатися 23 червня.

Джон Болтон пропрацював радником Дональда Трампа з нацбезпеки з квітня 2018 до вересня 2019 року. Він вважається "яструбом" в тому, що стосується зовнішньої політики. Зокрема, ексрадник Трампа відомий жорстким підходом до питань політики щодо Ірану та Північної Кореї. 

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