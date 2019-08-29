Адміністрація Трампа розблокувала виділення військової допомоги Україні - ЗМІ

Адміністрація президента США розблокувала виділення призначених для військової допомоги Україні 250 мільйонів доларів. Про це у четвер, 12 вересня, повідомили одразу кілька американських сенаторів, передає агенція Reuters.

Рішення було прийнято ввечері 11 вересня після того, як законодавці розкритикували заморожування Білим домом цих коштів, виділення яких вже було схвалено Сенатом, повідомили члени профільного комітету з асигнувань Верхньої палати Конгресу.

Кілька представників Республіканської та Демократичної партії повідомили, що Конгрес збирався ухвалити окреме рішення, якби адміністрація Трампа не розблокувала б ці кошти.

Наприкінці серпня американське видання Politico повідомило про те, що президент США Дональд Трамп доручив своїм радникам з питань національної оборони переглянути ініціативу щодо підтримки безпеки України. Вона передбачає перерахування Києву в поточному фінансовому році близько 250 мільйонів доларів.

Ці кошти призначалися для закупівель українською стороною зброї, обладнання, розвідувальної техніки і проведення військових тренінгів. Окремою статтею проходило придбання Києвом виробів військового призначення, на яке Конгрес США виділив приблизно 50 мільйонів доларів. Дональд Трамп вимагав від своїх радників переконатися, що ці кошти будуть використані в інтересах Сполучених Штатів. Після 30 вересня, коли в США закінчується фінансовий рік, доступ до цих коштів буде заморожений.