 Адміністрація Трампа розблокувала виділення військової допомоги Україні - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Адміністрація Трампа розблокувала виділення військової допомоги Україні - ЗМІ

На тлі гучної критики через заморожування Білим домом виділених для України 250 мільйонів доларів військової допомоги, адміністрація президента США розблокувала ці кошти.

США розблокували виділення призначених для України коштів

США розблокували виділення призначених для України коштів

Адміністрація президента США розблокувала виділення призначених для військової допомоги Україні 250 мільйонів доларів. Про це у четвер, 12 вересня, повідомили одразу кілька американських сенаторів, передає агенція Reuters.

Рішення було прийнято ввечері 11 вересня після того, як законодавці розкритикували заморожування Білим домом цих коштів, виділення яких вже було схвалено Сенатом, повідомили члени профільного комітету з асигнувань Верхньої палати Конгресу. 

Кілька представників Республіканської та Демократичної партії повідомили, що Конгрес збирався ухвалити окреме рішення, якби адміністрація Трампа не розблокувала б ці кошти.

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У міністерстві оборони США зазначили, що виділені кошти призначені на перепідготовку військових, закупівлю обладнання та надання дорадчих послуг. (18.06.2019)

У цьому фіскальному році Вашингтон виділив Києву 250 мільйонів доларів на закупівлю зброї, обладнання та розвідувальної техніки. Тепер Дональд Трамп хоче упевнитись, що ці кошти будуть використані в інтересах США. (29.08.2019)

Наприкінці серпня американське видання Politico повідомило про те, що президент США Дональд Трамп доручив своїм радникам з питань національної оборони переглянути ініціативу щодо підтримки безпеки України. Вона передбачає перерахування Києву в поточному фінансовому році близько 250 мільйонів доларів.

Ці кошти призначалися для закупівель українською стороною зброї, обладнання, розвідувальної техніки і проведення військових тренінгів. Окремою статтею проходило придбання Києвом виробів військового призначення, на яке Конгрес США виділив приблизно 50 мільйонів доларів. Дональд Трамп вимагав від своїх радників переконатися, що ці кошти будуть використані в інтересах Сполучених Штатів. Після 30 вересня, коли в США закінчується фінансовий рік, доступ до цих коштів буде заморожений.

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