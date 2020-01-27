Адвокат Трампа пообіцяв надати докази замаху на Шокіна

Особистий адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази, які мають підтвердити замах на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. За його словами, буде оприлюднено медичний висновок, "який підтверджує, що була спроба вбити ключового свідка у справі про подвійний підкуп Байдена-Порошенка - Віктора Шокіна". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter у середу, 29 січня. За даними Джуліані, Шокіну поставив діагноз відомий австрійський лікар, "який підтверджує, що його ледь не вбили".

Як повідомлялося, замах на Шокіна стався 2 листопада 2015 року. Його робочий кабінет тоді у будівлі Генеральної прокуратури України близько 10 години вечора обстріляв снайпер.

Шокін хоче притягнути Байдена до відповідальності

Тим часом Шокін заявив, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Про це йдеться в його заяві до Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити стосовно Байдена кримінальне провадження через незаконний вплив на нього.

"Протягом останніх місяців 2015 року та перших 2016 року Джозеф Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, маючи на меті проведення з керівниками держави переговорів щодо мого усунення з посади і, як наслідок, згортання об'єктивного розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов'язаних із компанією Burisma Holding Limited, зокрема сина зазначеного високопосадовця", - написав Шокін у заяві, текст якої наводить агенція "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, нині у США триває так званий "український скандал", який привів до процесу імпічменту Трампа. Він був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина Джо Байдена - Хантера, який працював в українській компанії Burisma. Тоді було заморожено надання Вашингтоном Києву військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного, та говорять про брак прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.