Адвокатка Навального повідомила про погіршення його здоров'я в колонії

Здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального, який відбуває ув'язнення в колонії, погіршився. Про це виданню "Медуза" в середу, 24 березня, розповіла адвокатка Навального Ольга Михайлова. За її словами, напередодні у Навального "почало віднімати ногк", "до цього у нього довго боліла спина".

"Його в п'ятницю оглядав місцевий невролог, в понеділок йому дали дві таблетки ібупрофену, і все. Краще йому, звісно, не стало", - продовжила Михайлова. Вона пояснила, що зараз адвокати Навального перебувають біля колонії, але їх не пускають всередину під приводом "режимних заходів". Соратник Навального Леонід Волков припустив, що політик може перебувати в тюремній лікарні і адміністрація колонії хоче приховати цей факт.

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Навальний перебуває в колонії номер два в місті Покров Володимирської області Росії з 15 березня. У перший день перебування там Навальний написав у соцмережах, що у нього "загалом все добре". 22 березня в соцмережах опозиціонера з'явився пост про "улюблені моменти дня" в колонії, про його стан здоров'я не йшлося.

ЄС і США запровадили санкції за переслідування Навального

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він з серпня 2020 року лікувався від наслідків отруєння в Росії забороненим бойовим речовиною сімейства "Новачок". Опозиційний політик був затриманий і 2 лютого засуджений до 2,5 року колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в 2014 році були визнані винними в розкраданні.

23 і 31 січня в десятках міст Росії і світу відбулися акції на підтримку Навального. На протестах в РФ були затримані кілька тисяч чоловік. 14 лютого в Росії знову пройшли мирні акції солідарності з опозиціонером і іншими політв'язнями. ЄС і США 2 березня синхронно запровадили санкції за переслідування Навального.