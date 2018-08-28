Адвокати Пола Манафорта хочуть перенести суд над ним з Вашингтона

Захисники колишнього очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у вівторок, 28 серпня, повідомили, що проситимуть перенести другий суд над республіканським політтехнологом подалі від Вашингтона. Вони побоюються, що у столиці їхній підзахисний не отримає справедливого вироку, оскільки населення там переважно підтримує Демократичну партію, передає агенція Reuters.

Адвокат Манафорта Річард Вестлінг повідомив, що поки не знає, куди саме запропонує перенести судовий розгляд, передає агенція AP. Утім, суддя Емі Берман Джексон, яка зараз головує у розгляді другої справи Манафорта у федеральному суді Округу Колумбія, запевнила, що він може розраховувати на справедливий процес і там. "У цій юрисдикції раніше слухалися справи удже високого рівня. Я би хотіла вірити, що таке можливо і досі", - зазначила вона під час попередніх слухань. Суддя не виключила, що розгляне прохання про перенесення процесу в інше місце. Однак, як зазначає Reuters, зміна місця рідко отримує згоду.

Джексон вирішила, що обрання присяжних почнеться 17 вересня. А початок самих судових слухань вона на прохання адвокатів погодилася відкласти на 24 вересня.

Перший суд над Манафортом, що проходив у передмісті Вашингтона Александрії в штаті Вірджинія, закінчився визнанням його винним за восьми пунктами обвинувачення з 18. Він також намагався перенести цей суд в інше місто, але безуспішно.

Якщо перший суд розглядав фінансові оборудки Манафорта, то другий матиме справу з обвинуваченнями не лише у відмиванні грошей, але також у перешкоджанні правосуддю та у тому, що політтехнолог не зареєструвався як іноземний агент у США. Як відомо, Манафорт до 2014 року працював на тодішнього президента України Віктора Януковича та Партію регіонів. Сторона обвинувачення планує надати близько 1,6 тисячі різних доказів.

Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року.

