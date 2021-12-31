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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "адаптивний карантин".
"Адаптивним карантином" в Україні назвали комплекс заходів, які вживаються для гальмування поширення коронавірусу SARS-CoV-2 з урахуванням ситуації в кожному конкретному регіоні. Вперше адаптивний карантин в Україні було запроваджено 22 травня 2020 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Уряд України вирішив подовжити режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в країні є тенденція до збільшення госпіталізацій важких хворих на коронавірус.
Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе і ресторани та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух центру і за яким принципом визначають карантинні зони?