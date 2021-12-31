На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "адаптивний карантин".

"Адаптивним карантином" в Україні назвали комплекс заходів, які вживаються для гальмування поширення коронавірусу SARS-CoV-2 з урахуванням ситуації в кожному конкретному регіоні. Вперше адаптивний карантин в Україні було запроваджено 22 травня 2020 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.