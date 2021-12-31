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Адаптивний карантин

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "адаптивний карантин".

"Адаптивним карантином" в Україні назвали комплекс заходів, які вживаються для гальмування поширення коронавірусу SARS-CoV-2 з урахуванням ситуації в кожному конкретному регіоні. Вперше адаптивний карантин в Україні було запроваджено 22 травня 2020 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лише третина українців повністю вакцинувалась від COVID-19

Лише третина українців повністю вакцинувалась від COVID-19 31.12.2021

За даними міністерства охорони здоров'я, понад 14,7 мільйона українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Бустерною дозою щепилися вже майже п'ять тисяч людей.
Кабмін продовжив карантин в Україні до квітня

Кабмін продовжив карантин в Україні до квітня 15.12.2021

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє: карантинні обмеження діятимуть доки не вакцинуються 70 відсотків населення. Наразі від COVID-19 щепилися більше 40 відсотків українців.
Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця року

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця року 20.09.2021

Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу український уряд продовжив адаптивний карантин до 31 грудня. Урядова комісія 21 вересня має розглянути питання про переведення всієї території України в "жовту" зону.
Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде

Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде 14.09.2021

У міністерстві охорони здоров'я України анонсують посилення протиепідемічних обмежень уже найближчим часом. Якими вони будуть та чи допоможуть стримати COVID-19?
Коронавірус: в Україні фіксують збільшення госпіталізацій важких хворих

Коронавірус: в Україні фіксують збільшення госпіталізацій важких хворих 11.08.2021

Уряд України вирішив подовжити режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в країні є тенденція до збільшення госпіталізацій важких хворих на коронавірус.
В Україні відновили адаптивний карантин

В Україні відновили адаптивний карантин 24.02.2021

У рамках адаптивного карантину на більшій частині території України запроваджено "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
В Україні дозволили масові заходи та спортивні змагання з глядачами

В Україні дозволили масові заходи та спортивні змагання з глядачами 18.02.2021

Відсьогодні в Україні дозволені масові заходи та спортивні змагання з глядачами при заповненості половини трибун. Це дозволить київському "Динамо" провести матч проти бельгійського "Брюгге" з глядачами.
В Україні запровадили адаптивний карантин до 30 квітня

В Україні запровадили адаптивний карантин до 30 квітня 17.02.2021

Дія адаптивного карантину розпочнеться 24 лютого і триватиме щонайменше до 30 квітня. З початку його дії на всій території України буде "жовтий" рівень епіднебезпеки.
МОЗ не наполягатиме на продовженні суворого карантину - Ляшко

МОЗ не наполягатиме на продовженні суворого карантину - Ляшко 14.01.2021

Після завершення суворого карантину 25 січня в регіонах з локальними спалахами захворювання коронавірусом планується запроваджувати адаптивний карантин, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Кабмін України змінив умови карантину

Кабмін України змінив умови карантину 13.10.2020

Адаптивний карантин подовжений до кінця року, обмежені масові збори в "зеленій" зоні, шкільні канікули триватимумть з 15 до 30 жовтня.
Уряд продовжив в Україні адаптивний карантин до 31 жовтня

Уряд продовжив в Україні адаптивний карантин до 31 жовтня 26.08.2020

В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 жовтня. Глава МОЗ України Максим Степанов уточнив, що обмежувальні заходи також посилять у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки.
Коронавірусні антирекорди. Чому в Україні зростає кількість хворих

Коронавірусні антирекорди. Чому в Україні зростає кількість хворих 21.08.2020

МОЗ України кілька днів поспіль оголошує невтішну статистику щодо нових інфікувань коронавірусом. Основними причинами погіршення ситуації називають недотримання карантину. Експерти нарікають на бездіяльність влади.
Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео)

Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео) 05.08.2020

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?

"Червона" зона карантину: Луцьк і Тернопіль проти Києва - чим загрожує повстання регіонів? (04.08.2020) 04.08.2020

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе і ресторани та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух центру і за яким принципом визначають карантинні зони?
Уряд України продовжив адаптивний карантин до 31 серпня через коронавірус

Уряд України продовжив адаптивний карантин до 31 серпня через коронавірус 22.07.2020

Уряд України продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.
У МОЗ допустили локальне повернення жорсткого карантину

У МОЗ допустили локальне повернення жорсткого карантину 19.06.2020

За словами санітарного лікаря Віктора Ляшка, говорити про жорсткий карантин на всій Україні передчасно, він може бути локальним.
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